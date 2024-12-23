助選有力！川普：贊成TikTok在美繼續營運一段時間

美國候任總統川普22日表示，他贊成短影音平台TikTok在美國繼續營運一段時間，他又稱自己在競選期間，在TikTok上獲得數十億瀏覽，獲得很好的迴響。

路透報導，川普22日在亞利桑那州鳳凰城面對一群保守派支持者發表的這段演說，是川普「迄今為止反對TikTok退出美國市場最強烈的訊號之一」，大陸官媒央視報導亦引用這段形容。

「我認為我們必須開始思考，因為我們確實有上TikTok，並且得到很好的反應，有數十億觀看次數」。川普表示，TikTok為他帶來一張圖表，顯示其創紀錄瀏覽量，指數字看起來非常漂亮，認為值得把TikTok保留一段時間。

不久之前，美媒曝光，川普16日才在佛州的海湖莊園會見了TikTok執行長周受資。川普也在同一天的佛州記者會上回答，他內心是喜歡TikTok的。他在被問到TikTok禁令時，表態有意介入禁令。

美國參議院今年4月以國家安全為由，要求TikTok母公司字節跳動必須剝離這款應用程式。字節跳動須在明年1月19日之前完成對TikTok的剝離，否則這款擁有約1.7億美國用戶的短視頻應用程式將面臨全面禁令。

TikTok已向美國最高法院提交緊急請求，尋求法院阻止「不賣就禁」法案，理由是該法案違反了美國憲法第一修正案對言論自由的保護。美國最高法院上周宣布將就禁止TikTok在美國運作的法案再次進行討論。相關辯論會被安排在明年的1月10日舉行。

如果法院沒有做出有利於TikTok的裁決，TikTok仍可能面臨在川普明年1月20日就職日的前一天在美國被封鎖。

路透指出，目前尚不清楚川普將如何繞過參議院以壓倒性多數通過的TikTok剝離命令。