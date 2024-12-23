出身軍工系 前湖南書記許達哲連續二次缺席人大常委會

大陸十四屆全國人大常委第十三次會議正在北京召開，香港星島日報報導，根據央視新聞聯播顯示，全國人大常委、前湖南省委書記許達哲缺席會議。這是他連續第二度缺席此會議，此前人大常委會第十二次會議11月初在北京召開，許達哲同樣未現身。

報導指出，全國人大常委會第十三次會議21日在人民大會堂召開了第一次全體會議，22日召開了第二次全體會議，根據央視新聞聯播畫面，全國人大常委、法制工作委員會副主任許安標旁邊位置懸空，不見許達哲。

68歲的許達哲出身軍工系統，曾任中國航太科工集團公司總經理、董事長，工信部副部長兼國家國防科技工業局局長、國家航天局局長，2016年空降湖南擔任副書記、省長，2020年11月出任湖南省委書記，隨後不到一年即因年齡原因卸任。2023年3月起任十四屆全國人大常委會委員。

自從共軍火箭軍腐敗案爆發之後，中共不斷推進軍工領域反腐。此前，中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培、工業和資訊化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉，10月底雙雙缺席中央省部級大會主席，又雙雙缺席本月的中央經濟工作會議，被認為極不尋常。