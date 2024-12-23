中共軍工系前湖南書記許達哲 再缺席人大常委會會議

大陸十四屆全國人大常委會第十三次會議目前正在北京舉行，據香港星島日報報導，央視新聞聯播顯示，中共全國人大常委、前湖南省委書記許達哲缺席會議。這是軍工系統出身的許達哲繼上月之後，再度缺席人大常委會會議。

報導稱，全國人大常委會第十三次會議前天舉行第一次全體會議，昨天舉行第二次全體會議。新聞聯播畫面顯示，全國人大常委、法制工作委員會副主任許安標旁邊位置懸空，不見許達哲。人大常委會第十二次會議11月初在京召開，許達哲也缺席。

現年68歲的許達哲出身中共軍工系統，曾任中國航天科工集團公司總經理、董事長，工業和信息化部副部長兼國家國防科技工業局局長，2016年空降湖南擔任省長。

許達哲於2020年11月任湖南省委書記，但不到一年時間，即於2021年10月轉任第十三屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。

網傳許達哲已遭中紀委約談，據悉可能與其任內大力推動的張家界「大庸古城」項目有關。

大庸古城是號稱大陸「山水旅遊第一股」張家界集團重大投資項目，總占地16.01萬平方米，總投資超過人民幣20億元（約合新台幣90億元）於2016年開工，2021年6月投入運營。

但三年多來，大庸古城營運情況極差。財報數據顯示，上半年僅2,300人購票參觀，日均購票人數不到20人。受大庸古城拖累，成都商報旗下新媒體《紅星新聞》指出，目前張家界集團正走在破產重整的邊緣。

另，星島日報還指出，中共中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培、工業和信息化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉，10月底雙雙缺席中央省部級大會，又雙雙缺席本月的中共中央經濟工作會議。