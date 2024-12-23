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林右昌：北京愈打壓 台灣能見度愈高

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本讀賣新聞廿二日刊登民進黨秘書長林右昌十九日的受訪內容，他提到「台灣有事就是日本有事，也是世界有事」。對川普的「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）口號，林右昌說，台灣無疑能做出「貢獻」。

該報導稱，訪談中林右昌除批評中國大陸對台灣軍事脅迫，還強調台灣重視強化和川普政府及日本的關係。

台美關係，林右昌說，美國為變得再次偉大，台灣無疑不可或缺。尤其若想重新建構將中國排除在外的全球供應鏈，台灣就能扮演重要角色。

林右昌還說，在民進黨政府和賴清德總統領導下的台灣，對美方是既穩定又可以信賴的夥伴，在（川普要求台灣增加國防預算的）安全領域，台灣當然會全力以赴，這攸關台灣存在的根本問題。

對兩岸關係，林右昌表示，中國對台灣和全球都懷有野心，不然沒必要在日本海、東海、黃海、南海和台灣周邊等這麼多地區進行軍事活動。中國志在突破第一島鏈，再進入第二島鏈，因此台灣有事就是日本有事，也是世界有事。

林右昌提到，中國常用武力或其他力量脅迫並施壓其他國家，在賴總統此前出訪我南太友邦後，中國以未公布的方式「軍演」，包括台日在內的國際社會正面臨中國威脅，這種行徑只會提高全球民主國家對北京警戒。

林右昌認為，中國愈打壓台灣，台灣的國際能見度就愈高，全球民主國家正支持台灣，不樂見台灣持續遭中國欺侮。

台美關係 日本 林右昌

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