反制加國干涉新疆 陸制裁20人

大陸外交部昨發布聲明，決定對加拿大倡議維吾爾、西藏人權議題的兩家機構及廿名相關人員採取反制措施。北京此舉被視為對加拿大十日宣布制裁八名涉及侵犯新疆、西藏人權中方官員的反制。

中方聲明表示，據大陸反外國制裁法規定，中方決定對加拿大「維吾爾人權倡導項目」和「加拿大西藏委員會」採取反制措施。措施包括凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

至於廿名機構人員，同樣凍結其在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

根據名單，被制裁人員包括維吾爾維權項目總幹事土赫提（Mehmet Tohti）、加國人權律師暨維吾爾維權項目法律顧問馬塔斯（David Matas）等廿人。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）十日宣布，加拿大外交部長趙美蘭對八名涉及嚴重侵犯人權的前任及現任中國大陸高官實施制裁。

該制裁將凍結目標官員的資產，並禁止加拿大人與其從事財產相關活動或對其提供金融服務。