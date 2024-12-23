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星期評論／上海推陸團 政府應禮尚往來

聯合報／ 記者王思慧
上海副市長華源（前）在台北上海雙城論壇中表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊。圖／聯合合報系資料照片
上海副市長華源（前）在台北上海雙城論壇中表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊。圖／聯合合報系資料照片

花蓮今年接連遭逢地震、颱風，觀光業重創，就在花蓮陷入至暗時刻，上海副市長華源在雙城論壇宣布將推動赴台團遊，似乎露出一線曙光，地方期盼中央解開兩岸僵局，別再對抗，讓兩岸關係「解凍」，逐步恢復陸團來台。

花蓮靠觀光吃飯，前總統馬英九執政時期，到花蓮旅遊的陸客團絡繹不絕，市區交通要道常見遊覽車載客，知名餐廳、小吃店大排長龍。2016年前總統蔡英文上台後，兩岸關係出現變化，陸客來台人數急速下降，甚至出現禁團令，寒冬一路持續到如今賴清德總統上任。

更慘的是，好不容易挺過兩年多的疫情，觀光稍見回溫，今年再因地震、颱風雙重夾擊，觀光雪崩到谷底，旅宿業至少21家停業、10家暫時歇業或轉租，餐廳、小吃店關門更是不計其數，許多人生計陷入困頓，大嘆是看不見盡頭的黑暗期。

今年雙城論壇，上海遞出橄欖枝，宣布要推動上海居民赴台團隊遊，讓震後慘澹的花蓮觀光業者無不引頸期盼，縣府也稱都準備好了，但背後擔憂的仍是兩岸持續對立。

花蓮觀光重振的確不能只靠陸客，但業者對陸客的期待，應該也要被理解，不需要為了政治因素，就將遊客拒於大門外，既然觀光署、陸委會都表達歡迎陸客的立場，在對岸釋出善意後，中央也該思考「禮尚往來」，先開放上海團來台，成為兩岸恢復正常交流的試金石。

上海 花蓮 陸客 雙城論壇

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