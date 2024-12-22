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教育從小開始！中共推共產主義接班人叢書 為孩子量身定制政治啟蒙

中央社／ 台北22日電
中共力推思想政治教育，官方出版社今年出版一套「共產主義接班人叢書」，是專為少年兒童量身定制的政治啟蒙讀物。中共總書記習近平曾強調，要培養「一代又一代」擁護中共領導的人才。示意圖／美聯社
中共力推思想政治教育，官方出版社今年出版一套「共產主義接班人叢書」，是專為少年兒童量身定制的政治啟蒙讀物。中共總書記習近平曾強調，要培養「一代又一代」擁護中共領導的人才。示意圖／美聯社

中共力推思想政治教育，官方出版社今年出版一套「共產主義接班人叢書」，是專為少年兒童量身定制的政治啟蒙讀物。中共總書記習近平曾強調，要培養「一代又一代」擁護中共領導的人才。

中國青年報App（應用程式）報導，這套叢書的出版座談會20日在北京舉行，座談會名稱是「高舉隊旗跟黨走，傳承紅色基因，做共產主義事業接班人」。

據介紹，這套叢書由中共中央黨校哲學教研部主任董振華主編，中國少年兒童新聞出版總社出版，內容用「童言童語」解釋「共產主義從哪裡來、共產主義是什麼、為什麼要信仰共產主義、怎樣實現共產主義、如何做好共產主義接班人」等問題。

中國少年兒童新聞出版總社是共青團中央直屬的少兒出版機構，相關負責人表示，將繼續引領，「以共產主義信仰之光照亮少年兒童逐夢之路」。

根據「未來網」，與會人員認為，如何向少年兒童普及馬克思主義的基本原理，如何對少年兒童開展共產主義理想信念教育，「是一項極具挑戰性的緊迫任務」。

中共總書記習近平重視思想政治教育，2019年3月曾在北京主持全國思想政治理論課教師座談會，要求必須培養「一代又一代」擁護中共領導的人才，且要「從娃娃抓起」。

2024年5月，新時代學校思政課建設推進會在北京召開，會上傳遞了習近平對學校思政課建設的指示。他也表示，要「培養更多讓黨放心、愛國奉獻、擔當民族復興重任的時代新人」。

中共 北京 習近平

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