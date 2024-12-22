快訊

不是三星董座李在鎔！美國大選後 搶頭香見到川普的南韓企業家是他

言行曾受啟迪 管中閔悼東引前指揮官謝久：好學精神自愧不如

阿妹唱「三天三夜」大巨蛋周邊震動…禁止歌迷跳動？北市府給答案了

加拿大制裁侵犯人權大陸官員 陸方祭反制措施

中央社／ 台北22日電

中國外交部21日發布消息，決定對加拿大倡議維吾爾西藏人權議題的2家機構及20名相關人員採取反制措施，此事疑似與加拿大10日制裁8名涉及侵犯新疆、西藏人權的中國官員有關。

中國外交部21日發布「關於對加拿大機構及人員採取反制措施的決定」，中方決定對加拿大2家機構及20名人員採取反制措施。

中國外交部官網表示，將凍結加拿大維吾爾維權項目（Uyghur Rights Advocacy Project）、加拿大西藏委員會（Canada-Tibet Committee）組織及相關人員，其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（含香港、澳門）。

被制裁人員包括，維吾爾維權項目總幹事土赫提（Mehmet Tohti）、加國人權律師暨維吾爾維權項目法律顧問馬塔斯（David Matas）等20人。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）10日宣布，加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）對8名涉及嚴重侵犯人權的前任及現任中國高官實施制裁。該制裁將凍結目標官員的資產，並禁止加拿大人與其從事財產相關活動或對其提供金融服務。

人權 加拿大 外交部 維吾爾 西藏

延伸閱讀

關鍵盟友倒戈將提不信任案 加拿大總理大位恐難保

加拿大收緊工作移民 打擊出售許可證 取消額外加分

加拿大KFC創意無限 炸雞桶蓋化身黑膠唱片播「Jingle Bells」

加拿大敲定潔淨電力法規 電網淨零延後至2050年

相關新聞

挑戰習近平權威？中共軍媒接連發文強調「集體領導」

中共中央總書記習近平持續打擊軍中貪腐已引發反彈？解放軍報近日接連發表四篇文章，呼籲黨內「集體領導」的重要性引發關注。美國...

馬英九頻讚嘆！參觀四川三星堆博物館 盼台灣民眾了解中華文明精華

前總統馬英九22日上午前往位於四川德陽的三星堆博物館參觀。根據馬英九辦公室提供的新聞稿，在兩個小時的參觀過程中，馬英九頻...

我邦交亮紅燈？史瓦帝尼對大陸持正面看法 比例達72%

2016年民進黨再度執政後，中共即積極挖角我邦交國。香港《南華早報》近日報導，一項調查顯示，台灣在非洲僅剩的邦交國史瓦帝...

又是間諜？7中國人偷渡關島 4人闖軍事基地 胡錫進諷「美湊KPI」

關島當局表示，美國導彈防禦署（MDA）在本月使用新型雷達進行關鍵的導彈攔截試驗期間，有7名中國公民因涉嫌非法進入關島北部...

大陸未來4年聚焦經濟 陸學者閻學通分析：不太會制定統一時間表

中國學者閻學通20日撰文表示，北京未來4年的注意力集中在重振經濟上，不會制定統一台灣的時間表；而川普則將專注在國內改革和...

美國再度對台軍售 陸國台辦再怒批：違反「八一七公報」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日就美國再度對台軍售表示，堅決反對美國向台灣提供武器，並稱此舉嚴重違反一中原則，以及八一七公報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。