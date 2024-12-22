我邦交亮紅燈？史瓦帝尼對大陸持正面看法 比例達72%

2016年民進黨再度執政後，中共即積極挖角我邦交國。香港《南華早報》近日報導，一項調查顯示，台灣在非洲僅剩的邦交國史瓦帝尼民眾普遍對中國看法積極。數據顯示，受訪者中，對中國持正面看法的比例達72%，持負面看法的僅5%。

《南華早報》稱，多年來，非洲許多國家在尋求國家獨立時都得到了中國的支持，並在獨立後與中國建立了牢固的互惠互利關係。美國智庫「亞洲協會政策研究所」本月初的一項調查也反映了這一點。

根據「亞洲協會政策研究所」公布的數據，在接受調查的近300名撒哈拉以南非洲國家民眾中，對中國的正面看法與負面看法的比例約為三比一。分析指出：「中國在非洲並非僅僅通過培養精英來拓展影響力，而是真正贏得了非洲人民的喜愛和支持。」

「亞洲協會政策研究所」在報告中提及，作為唯一一個沒有與中國建交的非洲國家，史瓦帝尼也普遍對中國看法積極。

公開資料顯示，史瓦帝尼是位於非洲南部的內陸國，北、西、南三面為南非所環抱，東與莫桑比克為鄰，人口約120萬。史瓦帝尼也是南部非洲唯一迄今仍禁止政黨參加選舉的國家，也是世界上少數幾個仍實行絕對君主制的國家之一。

根據外交部新聞稿，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati Ⅲ）應我政府邀請，曾於年5月18日至23日搭乘專機來台，出席賴清德總統就職典禮。此行是恩史瓦帝三世自1986年即位以來第19次訪台，隨行成員除多位史國王室成員外，還包括外交暨國際合作部部長戴柏莉、商工暨貿易部部長庫馬羅及中央銀行總裁蒙尼斯（Dr. Phil Mnisi）等內閣部會首長。

外交部當時新聞稿稱，我國與史瓦帝尼王國建交超過55年，雙方已成為彼此重要的發展夥伴，恩史瓦帝三世國王訪台出席我新任總統就職典禮，更是兩國邦誼穩固的最佳證明。