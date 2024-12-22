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美國再度對台軍售 陸國台辦再怒批：違反「八一七公報」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／成都即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日回應美國對台軍售，強調「美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八一七』公報規定」。圖為朱鳳蓮先前主持記者會的資料照。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日回應美國對台軍售，強調「美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八一七』公報規定」。圖為朱鳳蓮先前主持記者會的資料照。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日就美國再度對台軍售表示，堅決反對美國向台灣提供武器，並稱此舉嚴重違反一中原則，以及八一七公報，表示大陸「將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整」。

我方外交部21日宣布，收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值近3億美元的「Link-16終端機升級」與「76快砲座零附件」等2案。

就此，朱鳳蓮22日表示，「我們堅決反對美國以任何方式向中國台灣地區提供武器，這一立場是一貫的、明確的。美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是『八一七』公報規定，違背其領導人不支持『台獨』的嚴肅承諾，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

她強調，「『台獨』分裂行徑和外來干涉是台海和平最大威脅。我們要求美方立即停止武裝台灣，慎之又慎處理台灣問題」。她也「正告民進黨當局」指出，「『倚美謀獨』、『以武謀獨』是自尋絕路。我們將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整」。

大陸國台辦的說法與大陸外交部稍早的說法幾乎一致。大陸外交部有特別指出「中方強烈不滿、堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正交涉」。

所謂「八一七公報」，指的是1982年8月17日大陸與美國簽署的「聯合公報」，當中美國政府聲明，「它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平，它準備逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決」。

此外，大陸國防部發言人張曉剛21日曾就美方發布2024年「中國軍事與安全發展報告」發表談話，針對「台灣問題」他強調這「是中國的內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

他警告，「無論什麼時候、無論誰想把台灣分裂出去，中國人民、中國軍隊都絕不會答應。中國軍隊在台灣附近海空域開展演練活動，針對的就是外部勢力干涉和『台獨』勢力挑釁，是捍衛主權和領土完整的必要之舉、正義之舉」。

張曉剛還批評，美方加緊與台灣地區軍事勾連，通過軍售軍援加速武裝台灣，「嚴重違反一個中國原則，只會助長『台獨』的囂張氣焰，推高台海緊張局勢，甚至導致衝突和戰爭」。

台海 台獨 外交部 美中關係 美國 軍售

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