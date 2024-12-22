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港府估：耶誕節香港機場旅客數將恢復至疫情前高峰

聯合報／ 大陸中心／即時報導
在中國大陸力挺下，香港的觀光旅遊業正逐步恢復至疫情前水準。（中通社）
在中國大陸力挺下，香港的觀光旅遊業正逐步恢復至疫情前水準。（中通社）

在北京當局力挺下，香港的觀光旅遊業及餐飲零售正在快速復甦中。香港運輸及物流局局長陳美寶表示，香港機管局預計今年耶誕節的旅客數目，將到達疫情前的單日高峰，達到約20萬人次。

陳美寶在其個人網誌發文稱，21日當天香港國際機場的航班起降量達到約1,150班，已十分接近疫情前平均每日有1,200班航班數，反映香港國際機場的運力已完全恢復。

陳美寶指出，2023年，香港國際機場貨量達430萬公噸；今年貨運量增長動力持續，首十一個月處理的貨運達450萬公噸，已超越去年全年的貨運量。

陳美寶說，中共中央政府於12月1日起恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並實施新安排，把「一簽多行」個人遊簽注擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民，讓他們可訪港更方便。加上進入12月，香港各區都有多項精彩活動，包括跨年倒數煙花匯演，預計除夕及元旦期間訪港旅客還會明顯增加。

香港星島日報也報導，21日冬至這天，香港的酒樓食肆訂位滿座，生意火熱。旺角倫敦大酒樓全場有逾100張檯，21日晚不但座無虛設，而且還能做到兩輪生意，更有人預計花港幣1萬多元訂酒席，務求「開開心心過冬至」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年冬至餐廳生意超出預期地好，消費者的消費力也比往年高，中價位套餐最受歡迎。黃家和認為，今年冬至香港餐廳生意不俗，原因之一是受惠於深圳在本月恢復「一簽多行」，更多大陸旅客來港帶動香港的消費氣氛，香港市民外出消費意願也有所上升。

冬至 深圳 香港

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