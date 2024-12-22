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中越海警交流 將深化執法合作
在中國大陸與菲律賓於南海島礁角力不斷之際，積極與南海主權聲索國之一的越南穩定關係。中國海警局代表團近日赴越南河內，參加中越海警第八次高級別會晤和相關交流活動，表示雙方將妥善處置海上突發事件。
據中國海警局昨日發布的新聞稿，中國海警局代表團十六至廿一日赴越南河內，參加中越海警第八次高級別會晤，與越南農業與農村發展部漁監局進行會談，並受邀出席第二屆「越南海警與朋友們」交流活動。
新聞稿稱，中越雙方一致表示，要深化雙邊海上執法合作，聯合打擊海上違法犯罪活動，妥善處置海上突發事件，共同維護海上安全穩定，攜手打造地區海上執法合作樣板。
中國海警局代表團還和越南、柬埔寨、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓等國海上執法機構代表團，共同參與第二屆「越南海警與朋友們」交流活動，但新聞稿只提到中國海警與柬埔寨國家海洋安全委員會、馬來西亞海事執法局、印尼海岸防衛隊、泰國海上執法指揮中心進行會談交流，但未見菲律賓代表團。
近年來，大陸與菲律賓屢屢在南海發生對峙衝突，中國海警局廿日又指控，菲國一架C-208型機十九日未經中方允許，非法侵入「中國黃岩島領空」，中國海警嚴密監控，依法警告驅離。中國海警局並稱，菲國此一行徑嚴重侵害中國主權，極易引發海空意外事件。
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