兩岸觀策／川普猛打 讓陸更強大

當地時間十二月十六日，川普在佛羅里達州他私人的海湖莊園內開了他勝選後的首次記者會。而在台子上，他說了一句看似平淡無奇、實則飽含深意的話：「中、美可以一起解決世界上所有問題」。

七、八年來看慣了美中尖銳鬥爭的人們，可能十分困惑。誰都知道，美國朝思暮想，就想把中國打趴在地上，全球都見證過美國這些年不斷施壓、制裁中國的狠勁。突然間，當年打響美中貿易戰的始作俑者川普，風向卻變了。

「一起解決」四個字沒有什麼高深、晦澀的意涵，就是美中「平起平坐」，兩大國一起去搞定各種全球難題。仔細反芻這句話，跟在後頭的一大群小弟可能都要懵圈了，難道美國不再想當老大了嗎？

川普是現實主義者，現實主義者服膺的是實力，而不是價值。川普說這話不可能心甘情願，但現實照進心窗，他看到的是一個窮全美之力，甚至是窮整個西方之力，都沒被打死的中國。只要不被情緒蒙蔽，都可得到相同的結論：中國已經是不可能扳倒的巨人。作為一個非典型政客，川普憑著商人敏銳的嗅覺，在紛亂世局中嗅出了地球的新的脈動。

從川普一．○時期就開始的對中國的科技制裁，主軸就在半導體。一半力氣拿去打擊華為一家公司，一半力量拿去打擊整個中國的積體電路製造，制裁清單隔三差五就增加幾串。但華為去年用Mate 六○破繭而出；晶片製造上，中國前十一個月出口人民幣一．○三兆元，全年預估可達一．一兆元以上，這已十分逼近台灣去年全年連最貴的三奈米晶片都算在內的晶片出口總值。

「那些殺不死我的，必使我更強大」，彷彿是尼采哲學的堅定奉行者，大陸用沉默但絕決的步伐，將制裁反轉成動力悶頭苦幹，實現蛻變與躍升。美國的制裁就猶如金庸筆下陰毒至極的玄冥神掌，逼得被寒毒侵襲瀕死的中國找出九陽真經苦練經年，如今可謂就差布袋和尚的乾坤一氣袋，神功即可煉成。

川普絕不是溫柔敦厚的慈善家，十一月五日勝選後，他可能早已忙著去翻了一遍工具箱裡的所有殺手鐧，並發現可用的都被拜登用了，沒用上的都是些不管用的。他恐怕驚覺，除了打一場核子大戰，他的二．○任期已拿不出什麼新把戲對付中國了。連他信誓旦旦地威脅要課徵的百分之六十高關稅，中國迄今都波瀾不驚，「鬆弛感」滿滿。

愈來愈多的跡象表明，川普可能已在找尋停損點。他甚至可能已經想通：對於中國，更大的壓力意味著更快的蛻變。紐時專欄作家佛里曼最近一篇文章說要告訴川普他在中國的名字叫「川建國」。他說，川普第一個任期內孜孜不倦地攻擊中國，卻讓中國如今在電動車、機器人等各方面取得全球領導者地位。但從破天荒邀請習近平參加他的就職，川普可能早已證悟了這一點。