傳全程用四川話致詞 馬英九會四川省委書記提汶川大地震台灣曾捐70.5億

前總統馬英九第三度訪問大陸，在冬至的當天（21日）來到行程第二站四川成都，於會見中共四川省委書記王曉暉時，提到2008年5月12日四川汶川大地震，台灣民眾總捐款金額達新台幣70.5億元，「只要有需要，台灣人願意伸出援手，更何況是受苦的大陸同胞」。王曉暉則「深表讚賞」馬英九長期堅持九二共識與反對台獨。

這場會見的時間、地點，都沒有向隨行採訪的媒體公布。據馬辦方面事後提供的致詞稿，參與會見的中共高層有王曉暉、四川省長施小琳等人。

馬英九表示，自己父母都是抗戰時期在四川讀大學，據了解，他全程還以四川話致詞。

他指出，16年前的2008年5月12日，四川汶川發生大地震，許多房屋倒塌、道路中斷。據統計，汶川大地震罹難人數將近七萬人，受傷人數超過37萬人，許多親人從此天人永隔。馬英九說，「當年，在台灣看到消息時，感到震驚與不捨，我與我太太周美青也親自安排參加『把愛傳出去』的賑災募款晚會，擔任接線生，撥打電話鼓勵民眾來捐款」。

他強調，台灣民眾自動地伸出援手，有錢出錢、有力出力，總捐款金額達新台幣70.5億元，約人民幣15億元，比其他八、九十個國家和地區捐助的總加起來還要多，「這是台灣人最善良、最真誠的一面，只要有需要，台灣人願意伸出援手，更何況是受苦的大陸同胞」。

他還提及四川的代表「大貓熊」，馬英九表示，大陸叫熊貓，在台灣叫貓熊，人到四川，「我願意入境隨俗，跟著您們一起叫『熊貓』」。

馬英九也表示， 2008年，中國大陸贈送給台灣兩隻來自四川臥龍的大熊貓「團團」和「圓圓」，第一個月的遊客人數超過50萬人，那一年的遊客人數也超過360萬人，「團團」和「圓圓」不只在台灣造成熊貓旋風，大大的拉近兩岸民眾的距離。

就後續行程，他透露，將在成都參加「兩岸共同弘揚中華文化」座談會，也將參訪歷史景點，像是武侯祠，以及參觀都江堰大貓熊繁育野放研究中心。他強調台灣與大陸都是中華文化的一部分，不論在語言、傳統文化上，都沒有太多隔閡，「我相信兩岸都能共同珍惜、保存，及傳承中華文化」。

另據四川省台辦官方微信公眾號「川越海峽」消息，王曉暉致詞時提到，「馬英九先生長期以來堅持『九二共識』、反對『台獨』，為促進兩岸關係和平發展，深化兩岸交流交往作出了積極貢獻，我們深表讚賞」。

儘管馬辦跟大陸方面都沒有透露此次會見地點，但本報記者發現會見廳牆上的巨幅繪畫為大陸畫家邱笑秋創作的「九寨金秋」，據大陸官媒央視「大國外交最前線」先前報導，該幅繪畫布置在四川省的「國賓館」，即成都金牛賓館的「錦蓉莊」，同一個會見廳也是去年7月大陸國家主席習近平會見印尼總統佐科威的地點。

此前，在12月19日，中共黑龍江省委書記許勤、黑龍江省省長梁惠玲也已於省會哈爾濱會見馬英九，相關行程也未向台媒公開。據黑龍江日報，許勤、梁惠玲代表省委省政府歡迎馬英九一行，「對馬英九先生堅持『九二共識』、反對『台獨』表示讚賞」。

據悉，馬英九一行明日將參訪三星堆博物館，但同樣未開放台媒採訪，23日上午則將前往杜甫草堂，舉辦「兩岸共同弘揚中華文化」座談會，下午轉往人造小太陽參訪大陸核能科技成果，兩處屆時將開放採訪。