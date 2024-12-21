美發布「中國軍力報告」 陸國防部不滿回應：曲解政策、粗暴干涉內政

針對美國國防部日前公布的年度《中國軍事與安全發展報告》（又簡稱《中國軍力報告》），大陸國防部發言人張曉剛21日晚間回應稱，美方報告渲染鼓譟所謂「中國軍事威脅」言論，中方對此強烈不滿、堅決反對。張曉剛指共軍在台海演練是針對「台獨」，籲美停止縱容支持「台獨」分裂勢力。

據大陸國防部發布的新聞稿，張曉剛首先回應說，近日，美國國防部發布2024年《中國軍事與安全發展報告》，「曲解中國國防政策，臆測中國軍力發展，粗暴干涉中國內政，對中國軍隊極盡造謠抹黑之能事」，渲染鼓譟所謂「中國軍事威脅」言論，我們對此表示強烈不滿、堅決反對。

張曉剛表示，中方堅定不移地移走和平發展道路，始終不渝奉行防禦性國防政策，反而是美國利用軍事優勢維護單極霸權，強行推行「政權更迭」、煽動「顏色革命」，動輒極限施壓。

他列舉近年來，美國「非法」對伊拉克、敘利亞、阿富汗等國發動戰爭和軍事行動，造成極為嚴重的平民傷亡和財產損失，認為美國軍事戰略的對抗性、進攻性和冒險性日益加劇，已成為國際秩序的最大破壞者、全球安全的最大威脅者。

就美國報告再度示警中國核威脅，張曉剛說，我們堅持自衛防禦的核戰略和不先使用核武的核政策，始終把核武力量維持在國家安全需求的最低水準，反觀美方，擁有世界最大、最先進核武庫，卻仍頑固堅持首先使用核武政策，應切實反躬自省，給國際社會一個負責任的交代。

張曉剛還稱，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。中國人民堅決捍衛國家主權和領土完整，無論何時、無論誰想把台灣分裂出去，中國人民、中國軍隊都絕不會答應。」

他指出，「中國軍隊在台灣附近海空域進行演練活動，針對的就是外部勢力干涉和『台獨』勢力挑釁，是捍衛主權和領土完整的必要之舉、正義之舉。美方加緊與台灣地區軍事勾連，透過軍售軍援加速武裝台灣，嚴重違反一個中國原則，只會助長『台獨』的囂張氣焰，推高台海緊張局勢，甚至導致衝突和戰爭。」

張曉剛說，「中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，認清『台獨』分裂的極端危險性，認清引火燒身的嚴重後果，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止縱容支持『台獨』分裂勢力，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

張曉剛最後表示，中方重視中美兩軍關係，願透過軍事外交管道與美方保持坦誠有效的溝通。「希望美方與我們相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國軍隊的發展。」

他認為，20多年來，美方年復一年發表此類極具欺騙性、虛偽性的報告，只不過是為其自身軍力發展尋找藉口，誤導輿論，敦促美方停止捏造虛假敘事，糾正對華錯誤認知，推動兩國兩軍關係健康穩定發展。

美國國防部18日公布年度中國軍力報告，內容示警中國大陸不斷加強對台各方面的施壓，且持續增加國防支出，預計到2030年將擁有千枚核彈。