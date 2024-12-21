「兩岸一家親」國台辦副主任吳璽出席兩岸活動 稱：始終關愛台胞

甫於日前出任國台辦發言人的國台辦副主任吳璽，20日在福建漳州出席2024年「海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會」開幕式並致辭。吳璽表示，大陸始終堅持尊重、關愛、造福台灣同胞，並強調希望台胞堅守民族大義，旗幟鮮明反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。

根據國務院台辦微信公眾號，吳璽在致詞時表示，兩岸業者在「海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會」期間共話合作，共謀發展，將進一步深化兩岸農業融合發展、促進兩岸同胞心靈契合，助力台胞台農更好融入大陸新發展格局、參與高質量發展。

吳璽表示，兩岸同胞從來都是一家人，「我們始終堅持以人民為中心的發展思想，秉持兩岸一家親理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，切實為台胞台農謀利造福。我們將不斷推進福建兩岸融合發展示範區建設，鼓勵台灣農漁民參與福建農村一二三產業融合發展和台胞台企登陸第一家園建設。」

吳璽強調，兩岸關係好，台灣才會好。只有堅持體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸關係才能重回和平發展正軌，兩岸交流合作才可以順暢開展，台灣同胞利益福祉才能得到真正保障。希望廣大台胞堅守民族大義，旗幟鮮明反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，以實際行動積極維護台海和平穩定，促進兩岸關係和平發展。

陸媒報導，2024年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會由大陸農業農村部和國台辦主辦，以「兩岸農情、融合發展」為主題，匯聚700多家兩岸展商，打造12萬多平方公尺的展示空間。博覽會期間還將同步舉辦兩岸青年交流活動，以「農博花盛 茶聚兩岸」為主題，通過茶文化體驗、農業科技展示等多種形式，促進兩岸在農業科技與文化交流領域的共同進步。

兩岸農博會.花博會組委會辦公室在11月的通知中指出，農業是海峽兩岸交流合作起步最早、基礎廣泛、成效明顯的領域之一，要求各地各單位高度重視，把兩岸農博會·花博會作為展示兩岸農業交流合作成果、促進兩岸經貿交流、密切兩岸人員往來的重要平台載體。