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中越海警第八次高級別會晤　妥處海上突發事件

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
與會中越海警代表合影。取自中國海警局官方微信公眾號
與會中越海警代表合影。取自中國海警局官方微信公眾號

在中國大陸和菲律賓因主權聲索持續在南海角力之際，據中國海警局21日發布訊息指，中國海警局代表團近日赴越南河內，參加中越海警第八次高級別會晤，與越南農業與農村發展部漁監局進行會談，和「越南海警與朋友們」交流活動。會上，雙方表示，要深化雙邊海上執法合作，聯合打擊海上違法犯罪活動，妥善處置海上突發事件，共同維護海上安全穩定。

據中國海警局，12月16日至21日，中國海警局代表團赴越南河內，參加中越海警第八次高級別會晤，與越南農業與農村發展部漁監局進行會談，並受邀出席第二屆「越南海警與朋友們」交流活動。

中國大陸海越南海警近年持續保持合作機制，2016年，中越海警簽訂了《中國海警局與越南海警司令部合作備忘錄》。據中方發布，雙方正面評價2024年合作成果，討論確定了下步合作方向和具體合作項目，並就共同關心的話題充分交換意見。

中國海警局說，雙方一致表示，要深化雙邊海上執法合作，聯合打擊海上違法犯罪活動，妥善處置海上突發事件，共同維護海上安全穩定，攜手打造地區海上執法合作樣板。

會後，中國海警局代表團赴越南農業與農村發展部漁監局進行訪問會談，回顧評估應急聯繫熱線電話使用情況，就建立機制性合作關係、處置海上漁業突發事件等議題進行深入交流。

值得注意的是，中國海警局代表團訪問越南期間，也和越南、柬埔寨、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓等國海上執法機構代表團，共同參與第二屆「越南海警與朋友們」交流活動，並與柬埔寨國家海洋安全委員會、馬來西亞海事執法局、印度尼西亞海岸防衛隊、泰國海上執法指揮中心進行會談交流。

據中方發布，會談交流主要內容為，圍繞應對海洋領域非傳統安全問題、處置海上應急突發事件等議題進行深入討論，就建立合作機制，管控分歧、增進互信，共同促進「南海地區安全穩定」等關切話題交換了意見。

不過，儘管菲律賓海上執法機構代表團也有參加「越南海警與朋友們」交流活動，在但上述中方發布訊息中，中國海警局代表團並未與菲律賓代表團進行會談交流。

另，中國海警局代表團也受邀拜訪越南國防部、參觀越南第二屆國際防務展，到嘉林中國援越烈士陵園進行祭掃。

據中國海警局發布訊息，中國海警局代表團在訪問越南期間，與柬埔寨、馬來西亞、印尼、泰國等國海上執法機構代表團舉行會談，但不包括也有參與相關活動的菲律賓海上執法機構代表團。取自中國海警局官方微信公眾號
據中國海警局發布訊息，中國海警局代表團在訪問越南期間，與柬埔寨、馬來西亞、印尼、泰國等國海上執法機構代表團舉行會談，但不包括也有參與相關活動的菲律賓海上執法機構代表團。取自中國海警局官方微信公眾號

南海 越南 馬來西亞

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