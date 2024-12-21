避免誤觸法令 內政部籲民團及宗教團體兩岸交流應合規

據媒體報導，近期有人民團體工作人員因違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪經地檢署起訴，亦有團體疑似配合中共兩岸宗教交流活動進行統戰。對此，內政部再次重申，人民團體倘從事兩岸各項交流，應恪遵有關法令，避免淪為中共滲透宣傳工具！

內政部表示，近年兩岸團體交流頻繁，然有部分中共統戰組織藉人民團體名義招攬民眾赴陸旅遊接受招待，進行不正利益統戰活動，嚴重違反民主自由的結社精神。基本上，統戰活動跟一般正常交流活動是不一樣的，正常交流活動基本上是沒有特別的目的，中間也不會牽涉到利益；然而統戰活動基本上是用攏絡、動搖和收買的方法，達到政治目的。

內政部說明，依據反滲透法第3條至第7條規定，任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活動，又依國家安全法第2條規定，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人從事發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織等行為。

內政部提醒，人民團體及宗教團體從事兩岸交流應符合規範，秉持對等尊嚴原則進行，展現臺灣公民社會特色，增進兩岸人民相互瞭解。因此，倘人民團體交流活動疑涉有用攏絡、動搖和收買的方法，應務必謹慎小心，避免誤觸反滲透法、國家安全法及臺灣地區與大陸地區人民關係條例等法令。