快訊

小老虎太愛吃「變超胖瓦斯桶」遭飼育員放生 同伴繞過排擠牠低頭哭了

冬天一直有尿意好困擾！醫師曝超過這次數為「頻尿」6招能有效改善

王世堅推她當「最美財政部長」！賈永婕甜笑親口給答案了

中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（圖／取自百度）
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（圖／取自百度）

中國商飛公司副總經理魏應彪19日在哈爾濱國際航空樞紐建設大會揭露，大陸正在預研比C929更大的民航飛機C939。另外，中國商飛還在布局下一代飛機，包括電能、氫能、混合能源和永續航空燃料等。

第一財經報導，C929的設計載客約400人，滿載時航程可達12000公里。而C939載客量比C929略多，但航程則可超過13000公里。大陸希望C939可以和波音777和空客A350競爭民航市場。

魏應彪表示，2024年陸產C919和C909飛機新增330架訂單，交付近50架，創歷史新高；國產大飛機C919自2023年5月28日投入商業運營以來，累計承運旅客突破100萬人次，累計開通15條航線，通航10座城市。

中國商飛C909即是ARJ21中短程渦扇支線民航飛機。可載客約80人，滿載航程約2200公里；中國商飛C919大型客機是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。座級158-192座，航程4075-5555公里，專為中短程的航線設計，可滿足航空公司對不同航線的運營需求。

C929是中國商飛研製的首款大型遠程寬體飛機，該款機型尚處於初步設計和供應商的選擇工作中。上月的珠海航展，中國國航與中國商飛簽署C929客機首個用戶框架協議，意向成為C929客機的全球首個用戶。

19大 波音 航空公司

延伸閱讀

恰巧同天遇廁所故障、機型都是波音 日本航空雙雄客機急返航

波音又出事！DHL貨機墜毀立陶宛民宅釀1死2傷 烈焰驚悚畫面曝

才剛結束罷工！波音宣布裁員2500多人 預計12月還有下一波

中國商飛：到2043年中國航空機隊規模將超過10000架 占全球20.6％

相關新聞

陸海警局：菲1架C-208型機19日非法侵入中國黃岩島領空

據大陸海警局昨發布訊息，中國海警局新聞發言人劉德軍表示， 12月19日，菲律賓1架C-208型機未經中國政府允許，非法侵...

陸駐美大使籲不懼「寒蟬效應」 重申台灣問題等4條紅線不容挑戰

中國大陸駐美大使謝鋒近日在一場中美工商領袖會議上說，呼籲美工商和戰略界不懼「寒蟬效應」，不被帶偏節奏，為中美關係發展注入...

中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

中國商飛公司副總經理魏應彪19日在哈爾濱國際航空樞紐建設大會揭露，大陸正在預研比C929更大的民航飛機C939。另外，中...

【專家之眼】解析2024年中共中央相關工作會議

歲末年終北京政壇最重要脈動，政治觀察家咸信就是召開多項中央工作會議；其中最具備政策指標意義者，首推在今年12月11日至1...

香江風情／香港耶誕湧人潮 酒店房稅難產

香港已進入耶誕假期前夜，傳統的尖東耶誕燈飾、新潮的中環花園道巨型聖誕樹星海樓梯等，各類耶誕裝飾都已亮了，就等人來。而入港...

陸委會：愛國者治澳 成澳政治主軸

陸委會昨天就澳門主權移交廿五周年，發布報告指出，「國家安全」、「愛國者治澳」及「國家整體利益至上」等，已成為澳門政治運作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。