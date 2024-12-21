香江風情／香港耶誕湧人潮 酒店房稅難產

香港已進入耶誕假期前夜，傳統的尖東耶誕燈飾、新潮的中環花園道巨型聖誕樹星海樓梯等，各類耶誕裝飾都已亮了，就等人來。而入港人流看來不弱，令香港今年會有個熱鬧的耶誕。

港府入境處昨天預估耶誕進出香港人流（香港居民和外地旅客），從二十一日起到元旦，約有一千三百零七萬人次，經各種口岸進出香港，這人流接近香港人口一倍。

香港口岸包括機場、碼頭和陸路口岸，其中陸路口岸即香港與深圳間的口岸，預計有一千一百零六萬人進出，也就是說耶誕進出香港的人流，集中在經香港深圳間的陸路口岸。這有雙向的原因，一是港人北上消費已成潮流，不是節假日陸路口岸都人滿為患；二是深圳居民剛獲批所謂「一簽多行」，即簽一次通行證就無限次出入香港，令深圳居民將大舉到香港過耶誕。

為了迎接這全球第一大的口岸人流，香港和深圳方面商量了部分口岸二十四小時通關的安排，主要是因今年初除夕，大批深圳和居住廣東的旅客到香港跨年，他們不想住在香港酒店，都等放完煙花再回深圳，結果唯一通宵開放的皇崗口岸堆滿人，大批年輕人在香港露宿，成了一個事件。

今年香港當局和深圳商量，增加二十四小時通關口岸，同時希望外來旅客就在香港住酒店，不要趕回深圳去。但香港酒店貴的真貴，差的是真差，在香港過夜不是深圳人的選項，何況深圳在傳，香港政府今年沒錢了，要重新開徵「酒店房間稅」，令本來就貴的香港酒店更貴。

但深圳居民這一擔心多餘了，香港的「酒店房間稅」原訂重新開徵時間是一月一日，即耶誕假期不在預定實施期。同時就算到了元旦，這稅看來也難產了，因為香港當局沒能和酒店購房平台達成計算共識，如期實施的話，將會為旅客帶來稅金計算上的爭議，影響香港旅遊聲譽。所以不僅耶誕，就是元旦這稅也徵不了。有人說這跟之前的垃圾徵費一樣，「倒瀉籮蟹」，成為笑談。