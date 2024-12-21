陸委會：愛國者治澳 成澳政治主軸

陸委會昨天就澳門主權移交廿五周年，發布報告指出，「國家安全」、「愛國者治澳」及「國家整體利益至上」等，已成為澳門政治運作主軸。並重申我澳門辦事處新任人員因對方設置「一中承諾書」障礙，致無法正常輪替，但政府仍會勉力維持業務運作。

陸委會昨天發布「澳門移交廿五周年情勢研析報告」指出，澳門今年完成第六屆特首換屆選舉，由濃厚「中國色彩」的終審法院院長岑浩輝出線，並指澳門仍有發展不均等隱憂，和出現新聞自由空間緊縮的疑慮。

陸委會還說，在大陸持續推出惠澳措施，和「粵港澳大灣區」框架下，陸澳關係愈趨緊密。

同時，國際社會持續關切澳門「維護國家安全法」修正實施對自由人權的影響，美國續將澳門列為人口販運問題最嚴重的地區之一，限制對澳門高科技投資。

就台澳關係，陸委會副主委梁文傑先前披露，我外交部駐澳門辦事處人員，已於七月廿三日調回國內，現在是盡量維持服務，若長期如此，可能也要做「最壞的打算」。

目前，陸委會駐澳門辦事處尚有二名派駐人員和十四名當地僱員。

馬政府時期，香港、澳門於二○一一年七月與我方通過換文確定，分別在台互設辦事處，但近年兩岸關係生變，和香港二○一九年「反修例」（反送中）事件衝擊，台港澳關係幾經波折。

其中，香港和澳門分別於二○一八年、二○一九年傳出，要求台灣派駐官員簽署「一中承諾書」，否則不簽發新的簽證。二○二一年六月十九日，澳門跟進香港，暫停澳門駐台灣經濟文化辦事處運作。

澳門特區政府當時說，是因澳門在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請一直無法獲批，才不得已暫停運作，並強調二○一一年，是基於兩岸雙方都認同的「九二共識」的政治基礎，澳台才通過換文達成互設辦事處的共識。

台澳關係每況愈下，去年三月，澳門將我陸委會在澳之國有財產「國父紀念館」，列為第四批待評定的文化遺產，稱未來若出售，澳門政府將有取得優先權。

陸委會曾在今年四月說明稱，我方並無出售計畫，已爭取免列入文化遺產，將盡力確保國有財產安全、妥慎處理。