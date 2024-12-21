澳門移交25年 習：國安高於一切

澳門回歸大陸廿五周年大會暨新特首岑浩輝就職典禮昨天上午在澳門舉行，中共總書記習近平致詞時多次著墨於「安全」以及「一國兩制」，強調要「始終堅持國家主權、安全、發展利益高於一切，落實中央全面管治權，任何時候都不能動搖」。

這是習近平出任中共總書記後第三度視察澳門。據新華社，習近平表示香港、澳門繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠，需要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利；他強調，「安全是發展的前提，發展是安全的保障，維護安全和推動發展都要堅定不移。要珍惜當前來之不易的安定祥和局面，集中精力拚經濟、謀發展、搞建設」。

就「一國兩制」政策，他指出要「始終堅持國家主權、安全、發展利益高於一切，落實中央全面管治權，任何時候都不能動搖」。同時尊重「兩制」差異，充分保障特別行政區高度自治權，繼續貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，「確保不會變、不動搖，確保不走樣、不變形」。

針對澳門，他說當地回歸以來落實「愛國者治澳」原則，「民主政制得到完善」，澳門居民享有「比歷史上任何時候都更為廣泛的權利和自由」。他還提到，當前澳門形勢總體穩定，但內外環境正發生深刻變化，「要居安思危、未雨綢繆，著力防範各種風險，堅定維護國家安全和澳門穩定」。

對澳門下一屆政府，他提出四點希望：推動經濟適度多元發展；提升特別行政區治理效能；打造更高水平對外開放平台；維護社會祥和穩定。

昨天下午，習近平換上軍服赴新口岸營區視察解放軍駐澳部隊，他強調駐澳門部隊「地位作用特殊，使命任務特殊，駐地環境特殊」，要「毫不動搖堅持黨對軍隊絕對領導，確保部隊永遠聽黨話、跟黨走」，要聚焦防務要求加強練兵備戰，保持部隊高度集中統一和安全穩定。

習近平和夫人彭麗媛昨天下午結束在澳三天兩夜行程返回北京，隨行包含中共政治局常委蔡奇、大陸全國人大副委員長李鴻忠與中共中央軍委副主席何衛東、大陸國務院副總理何立峰等人。