【專家之眼】解析2024年中共中央相關工作會議

歲末年終北京政壇最重要脈動，政治觀察家咸信就是召開多項中央工作會議；其中最具備政策指標意義者，首推在今年12月11日至12日所召開之中央經濟工作會議。此外每年歲末必然舉辦中央農村工作會議，並且該項會議結論與所議決政策文件，將會循例成為明年年初中國共產黨中央委員會、中華人民共和國國務院共同發布中央一號文件參考基礎，今年則是在12月17日至18日召開。

當然在每年年初為檢討前一年紀檢監察工作成果，並部署該年度紀檢監察工作任務，召開中國共產黨各屆中央紀律檢查委員會全體會議落幕後，原則上都會隨後召開中央政法工作會議，以便順勢宣達各項決策政令，亦是觀察中國大陸黨政體制運作與政法工作焦點之例行重要集會。

不過還有某些並非每年都會固定召開，而是以不定期方式召集議事之中央相關工作會議，其中包括中央外事工作會議、中央金融工作會議以及中央民族工作會議等不同中央級別工作會議。

儘管此等中央級別工作會議通常都會檢討近期工作成果並策訂未來政策方針，中國大陸黨政最高領導人經常親自出席，其所發表講話內容，往往就成為各方判斷未來政策發展趨向時，最具參考價值之政治風向球。

但有時因為特定施政項目與工作領域狀況發展穩定，並且政策方針亦無重大變化與調整，此時最高領導人就未見得會率領決策高層成員親自出席，而整個工作會議主持首長與出席成員層級亦會配合調整。儘管會議名稱還是冠以該年度中央OO工作會議，但整體規格透過媒體報導，不無可能讓各方認為決策權威下降。

舉例來說，今年12月17日至18日召開之2024年中央農村工作會議，習近平就未曾親自出席講話，其實吾人若是查閱中國大陸最高領導人習近平當時活動行程，就會發現是因為習近平前往澳門出席慶祝澳門回歸25周年各項活動，並且巡視相關地方建設，因此習近平未曾親自出席前述中央農村工作會議，確實是可以理解。

其實若是回顧從2012年習近平開始主政以來，僅在2013年、2016年、2017年、2020年以及2022年是由習近平親自出席中央農村工作會議並發表講話，而2014年則是由政治局常委、國務院總理李克強出席並發表講話，此外2012年、2015、2018年、2019年、2021年、2023年以及2024年則是由中央政治局委員並主管農業副總理出席講話，因此就算習近平未能親自出席年度中央農村工作會議並發表講話，其實並沒有任何文章可做。

在此更必須提醒，就算最高領導人未曾親自出席發表講話，中央農村工作會議議程亦會安排轉達最高領導人與國務院總理重要指示，同時更會強調會前透過中共中央政治局會議、中共中央政治局常委會會議和國務院常務會議，對於「三農」工作所達成各項決議，當然整個會議重心自然就在於討論審議當年由中共中央與國務院對於農業政策所將頒布文件之討論稿，因此若是認為最高領導人未曾親自出席發表講話，同時會議出席人員規格降低，就會讓此等中央級別工作會議決策能力弱化，恐怕將會是嚴重誤解。

此外今年12月18日在北京所召開，並由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話之中央民族工作會議精神經驗交流會，其實亦讓某些政治觀察家誤解為是正式召開中央民族工作會議，而習近平又未能親自出席並發表講話，並將其胡亂列入政治情勢變化指標。

中共中央與國務院以不定期方式所共同召開之中央民族工作會議，到目前僅召開過五次，向來都由最高領導人親自出席並發表重要講話；1992年1月14日至18日第一屆中央民族工作會議由江澤民親自出席並發表講話、1999年9月29日至10月3日第二屆中央民族工作會議亦是由江澤民親自出席並發表講話、2005年5月27日至28日第三屆中央民族工作會議由胡錦濤親自出席並發表講話、2014年9月28日至29日第四屆中央民族工作會議由習近平親自出席並發表講話以及2021年8月27日至28日第五屆中央民族工作會議由習近平親自出席並發表講話，到目前為止從無例外。

中國大陸黨政體制運作有其章法可循，各項黨政集會會後，透過新華社所發布會議公報或是新聞通稿，其實都會依循既定格式詳細列出重要決策過程與結果，對比詳閱日後所發布各項政策文件，確實是研究中國大陸政治脈動與政策變化最基礎功課，但是許多西方國家專業社群與幕僚體系，往往都普遍輕視閱讀此等黨政活動基本資訊，反而去追逐某些媒體捕風捉影傳聞與秘辛，儘管偏見與輕忽是造成研判失誤最重要因素，但人類社會還是不斷重蹈覆轍自誤誤人！

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