大陸持有美債 探15年低點

美國財政部最新公布10月國際資本流動報告（TIC）顯示，外資10月對美國公債的持有量下滑。其中第二大海外「債主」中國大陸，在10月的美債持倉量月減119億美元，總持倉規模降至7,601億美元，再探逾15年來最低。

這是大陸連續第四個月減持美債，持倉規模也跌破去年10月低位7,696億美元，進一步寫下2009年2月以來新低。

財聯社報導，TIC顯示，10月外國投資者持有的美國國債規模結束連續五個月的增長，美債前三大海外債主日本、中國、英國均減持美國國債。值得留意的是，美國前十大債主中，有七個國家在當月選擇減持，減持美債浪潮開始擴散。

大陸今年美債持倉規模

除大陸外，10月日本的美國國債持倉與9月相比，也減少206億美元至1兆1,027億美元。這是日本在過去七個月裡第六次減持美債。

自2019年6月持倉超越大陸以來，日本一直是美國國債最大的海外持有國。而過去幾個月，日本連續大舉減持美債的舉動，顯然與在外匯市場上干預日圓的行動有關。

日本在4月底和5月拋售美元和買入日圓的干預行動，並在7月再次進行干預，部分資金可能就來自於拋售美國國債。而在步入第4季後，隨著美元指數在川普勝選和美國聯準會有意放緩降息步伐的背景下持續走高，日圓貶值壓力依舊存在。

減持美債的浪潮開始擴散，與9月美國前十大海外債主中只有中、日減持不同的是，這一次有多達七個債主在10月選擇減持。

其中，美國第三大海外債主英國，10月持有美債規模為7,460億美元，單月持有量減少184億美元。目前英國的美債持有規模已與大陸較為接近。

此外，開曼群島、加拿大、比利時、瑞士也在當月減持美債。其他前十大債主中，盧森堡、愛爾蘭和法國則選擇增持。

整體來看，10月外國投資者持有的美國國債規模，從9月的8.6兆美元減少至8.5兆美元，結束連續五個月的增長。

10月恰巧是美債拋售賣壓加深的一個階段。因為交易員當時押注川普將贏得美國總統大選並制定促進增長的政策，同時實施新的關稅政策，分析師稱這可能導致美國物價反彈，並阻礙美國聯準會明年的降息進程。