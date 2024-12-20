花絮／馬英九訪731部隊陳列館 東北學生久候：想見偉人

前總統馬英九20日下午參訪位於哈爾濱市平房區的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」，當地戒備森嚴，不僅未開放媒體進場採訪，也在館內清場迎接馬英九一行，有一位特地趕來的東北學生表示「想見偉人」，附近也有居民聞風而來，但最後遭到便衣驅趕在一定的警戒範圍外。

位於市南郊新疆大街上的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」，前身是1982年成立的「哈爾濱市平房區文物管理所」，該處原是日軍侵華期間，成立於1933年、對中國人民進行細菌戰之「731部隊」的所在地，部隊設施大部分在日軍戰敗後遭日軍炸毀，現存遺址共27處。

據悉，馬英九一行在下午參觀該館前，上午先參訪亞冬會場館，但全天的行程均不提供採訪安排，本報記者提前到場發現，展館所在地「新疆大街」早在一點半以前就已經實施交管，並派出諸多警力、便衣在周圍執勤，部分路段甚至預先被封閉。

在下午2點前，陳列館仍有放行事先預約參觀的遊客進入，惟已無法現場預約，3點以後館方形同清場，未再開放任何遊客進入。除了陳列館新館之外，舊址區域則仍開放觀眾免費參觀。

展館外的廣場，下午2點後不斷增加便衣警力，約莫在3點清場，一步一步禮貌地把遊客「引導」到入口廣場外，並將坐在椅子上的遊客「推薦」到後方的舊址參觀。

一位大陸學生在現場向本報記者搭話，詢問是不是馬英九要來，說自己在抖音等網路上看到他下午會來，自己要「來見見偉人」，記者未做回應，而他旋即被便衣請到旁邊去，請他「不要亂說」。

風聞而來的不只是上述學生，另一位本地市民大媽則是說，以前天天在這廣場直播，今日則被禁止，自己是在抖音看到馬英九到訪的消息，本欲前來直播。整體看來，現場等候的民眾並沒有像馬英九4月訪陸時在西安法門寺般那樣多。而因戶外天氣苦寒，時間也不確定，同時沒有官方協助採訪，所以在現場守到最後的媒體極少，期間曾有電視台記者架起攝影機準備拍攝，但不久後就被驅趕。

當地的小商販說，周圍停車場早就被清空，房車（露營車）也不讓停。由於室外實在太冷，少數靠近的部分便衣也輪流到貨櫃改裝的小賣部取暖，裡面開了3台暖氣，勉強比室外暖活，這時候的室外溫度約為零下16.7度。

上述細節顯示，大陸官方對馬英九的維安仍是維持在非常高的層級。現場目測的便衣、警察，規模約莫在百人上下，「警戒線」範圍則相當廣。但原訂2點左右的參訪，不知何故延後到將近4點才開始。而馬英九一行下車時，現場陪同人員包含大陸國台辦副主任仇開明，一行人隨即走向與一般遊客不同的特別通道，逕行入館參觀。

值得一提的是，馬英九前兩次訪問大陸，已造訪不少與抗戰有關的遺跡，如南京大屠殺紀念館、重慶的張自忠上將墓、上海四行倉庫紀念館，以及北京的盧溝橋和抗日戰爭紀念館，並在登上長城時與師生一齊合唱抗戰時期名曲「長城謠」。馬英九基金會執行長蕭旭岑19日還透露，馬英九此行還唱了抗戰歌曲「松花江上」，由於哈爾濱就在松花江畔，堪稱相當應景。

哈爾濱市民向本報透露，今年8月12日，原731部隊少年隊隊員清水英男自日本乘機抵達哈爾濱後，前往該731部隊罪證陳列館向中國民眾謝罪時，當地也動員大批警力協助維安。一位滴滴司機說，自己小時候去陳列館時，還看過當年被731部隊殘忍取出的胎兒、器官等標本。本報記者在哈爾濱接觸的數位市民，皆對日本當年在中國東北地區的細菌戰、對中國民眾進行活體解剖等行為，至今仍感憤慨。