快訊

鍾佳濱遭控襲臀！陳菁徽怒批「一犯再犯」 不滿喊：噁男

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

聽新聞
0:00 / 0:00

美控「中方代理人」逮孫耀寧 陸外交部：不了解情況

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
美國司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。（讀者提供）
美國司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。（讀者提供）

在南加僑界活躍的旅美中國導演孫耀寧，於19日因「非法充當中國間諜」被捕。大陸外交部發言人林劍20日表示，「我不了解具體情況」，但稱中國從不干涉別國的內政。

林劍20日主持大陸外交部例行記者會，外媒法新社關切，美國逮捕了孫耀寧，他被指控充當「中方代理人」影響加州地方政治。

林劍首先回應說，「關於你提到的案件我不了解具體情況。」

接著，林劍表示，我要在這裡強調的是中國從不干涉別國的內政。到底是誰在肆意的干涉他國的內政，國際社會看得很清楚。

據美國司法部發布消息，今年64歲的孫耀寧住在奇諾岡市，他19日被捕。根據訴狀，孫耀寧充當中國間諜，並與另一名中國間諜陳軍合謀行事。陳軍上月被判刑，他曾試圖推翻法輪功，該組織在中國被禁止。

訴狀提到，孫耀寧是南加某市議員的「密友」，在她2022年競選市議員時，擔任其競選團隊經理。孫耀寧在競選期間曾對陳軍表示，他為了讓這名市議員當選，做出很多努力。

美國 議員 間諜

延伸閱讀

越南性侵通緝犯想遊澎湖 與3失聯同鄉移工齊被捕

南加導演孫耀寧涉當中諜滲透政壇被捕 曾助市議員當選

6學生獲國際法研究獎 外交部勉投身外交第一線工作

英澳外長防長促台海和平 外交部：2年3度發聲挺台

相關新聞

再打臉外媒！傳被查風波後第2度亮相 董軍越南見越共總書記

越南人民軍建軍80周年慶祝大會20日舉行，據大陸國防部，越共中央總書記蘇林19日下午，在河內會見到訪的大陸國防部長董軍。...

美控「中方代理人」逮孫耀寧 陸外交部：不了解情況

在南加僑界活躍的旅美中國導演孫耀寧，於19日因「非法充當中國間諜」被捕。大陸外交部發言人林劍20日表示，「我不了解具體情...

駁新疆辣椒是「強迫勞動的產物」 陸外交部：老套戲碼

新疆人權問題一直備受關注，對於近期外媒報導引述德國學者鄭國恩（原名阿德里安·曾茲 Adrian Zenz）報告稱，新疆辣...

男子拍德國海軍被查 陸籲停止「間諜案」操弄抹黑

中國大陸一名男子本月被發現，攜帶相機出現在德國基爾市海軍基地，遭到調查，大陸外交部發言人林劍20日回應表示，希望德方以事...

大陸外交部籲美國 將「關達那摩監獄」土地還給古巴

在中美關係因川普即將上任而複雜之際，大陸外交部發言人林劍20日在例行記者會上，就美國在古巴關達那摩監獄的議題做出回應。他...

陸駐美大使籲不懼「寒蟬效應」 重申台灣問題等4條紅線不容挑戰

中國大陸駐美大使謝鋒近日在一場中美工商領袖會議上說，呼籲美工商和戰略界不懼「寒蟬效應」，不被帶偏節奏，為中美關係發展注入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。