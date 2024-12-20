美控「中方代理人」逮孫耀寧 陸外交部：不了解情況

在南加僑界活躍的旅美中國導演孫耀寧，於19日因「非法充當中國間諜」被捕。大陸外交部發言人林劍20日表示，「我不了解具體情況」，但稱中國從不干涉別國的內政。

林劍20日主持大陸外交部例行記者會，外媒法新社關切，美國逮捕了孫耀寧，他被指控充當「中方代理人」影響加州地方政治。

林劍首先回應說，「關於你提到的案件我不了解具體情況。」

接著，林劍表示，我要在這裡強調的是中國從不干涉別國的內政。到底是誰在肆意的干涉他國的內政，國際社會看得很清楚。

據美國司法部發布消息，今年64歲的孫耀寧住在奇諾岡市，他19日被捕。根據訴狀，孫耀寧充當中國間諜，並與另一名中國間諜陳軍合謀行事。陳軍上月被判刑，他曾試圖推翻法輪功，該組織在中國被禁止。

訴狀提到，孫耀寧是南加某市議員的「密友」，在她2022年競選市議員時，擔任其競選團隊經理。孫耀寧在競選期間曾對陳軍表示，他為了讓這名市議員當選，做出很多努力。