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美控「中方代理人」逮孫耀寧 陸外交部：不了解情況
在南加僑界活躍的旅美中國導演孫耀寧，於19日因「非法充當中國間諜」被捕。大陸外交部發言人林劍20日表示，「我不了解具體情況」，但稱中國從不干涉別國的內政。
林劍20日主持大陸外交部例行記者會，外媒法新社關切，美國逮捕了孫耀寧，他被指控充當「中方代理人」影響加州地方政治。
林劍首先回應說，「關於你提到的案件我不了解具體情況。」
接著，林劍表示，我要在這裡強調的是中國從不干涉別國的內政。到底是誰在肆意的干涉他國的內政，國際社會看得很清楚。
據美國司法部發布消息，今年64歲的孫耀寧住在奇諾岡市，他19日被捕。根據訴狀，孫耀寧充當中國間諜，並與另一名中國間諜陳軍合謀行事。陳軍上月被判刑，他曾試圖推翻法輪功，該組織在中國被禁止。
訴狀提到，孫耀寧是南加某市議員的「密友」，在她2022年競選市議員時，擔任其競選團隊經理。孫耀寧在競選期間曾對陳軍表示，他為了讓這名市議員當選，做出很多努力。
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