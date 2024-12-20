快訊

鍾佳濱遭控襲臀！陳菁徽怒批「一犯再犯」 不滿喊：噁男

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

聽新聞
0:00 / 0:00

男子拍德國海軍被查 陸籲停止「間諜案」操弄抹黑

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸一名男子本月被發現，攜帶相機出現在德國基爾市海軍基地，遭到調查一案，大陸外交部發言人林劍20日在例行記者會上作出回應。（圖／取自中國外交部官網）
中國大陸一名男子本月被發現，攜帶相機出現在德國基爾市海軍基地，遭到調查一案，大陸外交部發言人林劍20日在例行記者會上作出回應。（圖／取自中國外交部官網）

中國大陸一名男子本月被發現，攜帶相機出現在德國基爾市海軍基地，遭到調查，大陸外交部發言人林劍20日回應表示，希望德方以事實為依據，停止以所謂的間諜案進行操弄抹黑，實際保障在德中國公民的合法權益。

綜合路透社、德國西德廣播公司報導，德國警方在當地時間18日表示，已對一名中國大陸男子展開調查。德國檢方考慮以間諜罪將他起訴，因為拍攝軍事設施照片危及安全。

基爾市位於波羅的海，是德國海軍三大艦隊之一所在地。

值得注意的是，對於外媒提問，林劍首先回應說，「我不了解你提到的情況。中國政府一貫要求在海外的中國公民遵守當地的法律法規，並依法依規保護海外中國公民和企業的合法權益。」

接著，林劍才強調，希望德方以事實為依據，停止以所謂的間諜案進行操弄抹黑，實際保障在德中國公民的合法權益。

德國 間諜

延伸閱讀

快艇偷渡直驅淡水高院仍判8月刑 中共前海軍艦艇長：想留在台灣

MLB／打擊變弱守備來湊 費城人1年3.2億簽雙城德國重砲凱普勒

立院衝突 高金素梅：民進黨恨不得學德國納粹燒國會

多聚焦經濟…德國議會大選2月將登場 各黨競選綱領一次看

相關新聞

再打臉外媒！傳被查風波後第2度亮相 董軍越南見越共總書記

越南人民軍建軍80周年慶祝大會20日舉行，據大陸國防部，越共中央總書記蘇林19日下午，在河內會見到訪的大陸國防部長董軍。...

美控「中方代理人」逮孫耀寧 陸外交部：不了解情況

在南加僑界活躍的旅美中國導演孫耀寧，於19日因「非法充當中國間諜」被捕。大陸外交部發言人林劍20日表示，「我不了解具體情...

駁新疆辣椒是「強迫勞動的產物」 陸外交部：老套戲碼

新疆人權問題一直備受關注，對於近期外媒報導引述德國學者鄭國恩（原名阿德里安·曾茲 Adrian Zenz）報告稱，新疆辣...

男子拍德國海軍被查 陸籲停止「間諜案」操弄抹黑

中國大陸一名男子本月被發現，攜帶相機出現在德國基爾市海軍基地，遭到調查，大陸外交部發言人林劍20日回應表示，希望德方以事...

大陸外交部籲美國 將「關達那摩監獄」土地還給古巴

在中美關係因川普即將上任而複雜之際，大陸外交部發言人林劍20日在例行記者會上，就美國在古巴關達那摩監獄的議題做出回應。他...

陸駐美大使籲不懼「寒蟬效應」 重申台灣問題等4條紅線不容挑戰

中國大陸駐美大使謝鋒近日在一場中美工商領袖會議上說，呼籲美工商和戰略界不懼「寒蟬效應」，不被帶偏節奏，為中美關係發展注入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。