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男子拍德國海軍被查 陸籲停止「間諜案」操弄抹黑
中國大陸一名男子本月被發現，攜帶相機出現在德國基爾市海軍基地，遭到調查，大陸外交部發言人林劍20日回應表示，希望德方以事實為依據，停止以所謂的間諜案進行操弄抹黑，實際保障在德中國公民的合法權益。
綜合路透社、德國西德廣播公司報導，德國警方在當地時間18日表示，已對一名中國大陸男子展開調查。德國檢方考慮以間諜罪將他起訴，因為拍攝軍事設施照片危及安全。
基爾市位於波羅的海，是德國海軍三大艦隊之一所在地。
值得注意的是，對於外媒提問，林劍首先回應說，「我不了解你提到的情況。中國政府一貫要求在海外的中國公民遵守當地的法律法規，並依法依規保護海外中國公民和企業的合法權益。」
接著，林劍才強調，希望德方以事實為依據，停止以所謂的間諜案進行操弄抹黑，實際保障在德中國公民的合法權益。
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