大陸外交部籲美國 將「關達那摩監獄」土地還給古巴

在中美關係因川普即將上任而複雜之際，大陸外交部發言人林劍20日在例行記者會上，就美國在古巴關達那摩監獄的議題做出回應。他說，該監獄是美國對古巴長達一個多世紀非法干涉的鐵證，美方應立即停止非法霸占古巴領土，盡快關閉關達那摩「黑獄」，撤出關達那摩基地，把本就屬於古巴的土地還給古巴人民，將古巴移出所謂「支恐國家名單」。

關達那摩監獄，是2002年美軍在關達那摩灣海軍基地所設置的一座拘押中心，座落於古巴。

林劍20日主持大陸外交部例行記者會，據環球網，有媒體提問，美國國防部日前宣布，將一名囚犯從關達那摩監獄遣返，但目前仍有29名被拘留者關押在該監獄，和外界評論說美國歷屆政府曾多次承諾關閉監獄，但至今未兌現承諾等，中方有何評論。

林劍說，美國長期非法霸佔古巴關達那摩灣的部分領土，在關達那摩監獄濫搞任意拘押，濫施刑求。美方行徑嚴重違反國際法，嚴重損害古巴的主權利益。包括聯合國在內的國際社會已多次就此表達關切，要求美方盡快關閉關達那摩監獄，盡快仍被拘留者以公正。

他說，美方對關閉這座「美式集中營」一再食言，這只會刷新美式人權的底線和下限。

林劍還表示，關達那摩監獄是古巴久不癒合的傷口，也是美國對古巴長達一個多世紀非法干涉的鐵證。美方一面在關達那摩大搞任意拘押，一面將古巴納入所謂「支恐國家名單」，國際社會對這種雙重標準的虛偽嘴臉看得很清楚。

林劍表示，中方堅定支持古方維護本國的主權和尊嚴，堅決反對美國干涉古巴內政。美方應立即停止非法霸占古巴領土，停止對古巴欺凌封鎖，盡快關閉關達那摩「黑獄」，盡快撤出關達那摩基地，把本就屬於古巴的土地還給古巴人民，將古巴移出所謂「支恐國家名單」。