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駁新疆辣椒是「強迫勞動的產物」 陸外交部：老套戲碼

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人林劍20日就新疆辣椒被質疑是強迫勞動的產物，作出回應。Image by wolvesandbears from Pixabay
大陸外交部發言人林劍20日就新疆辣椒被質疑是強迫勞動的產物，作出回應。Image by wolvesandbears from Pixabay

新疆人權問題一直備受關注，對於近期外媒報導引述德國學者鄭國恩（原名阿德里安·曾茲 Adrian Zenz）報告稱，新疆辣椒可能是「強迫勞動」的產物。大陸外交部發言人林劍20日表示，「這樣的戲碼我們已經看了太多次，老套、荒誕，手法拙劣，還是趁早換個好點的編劇。」

林劍說，「個別媒體提到的這份報告，煞有介事地援引一些所謂『匿名的目擊者』的模糊描述，缺乏事實的支撐，甚至沒有最基本的現場調查，可以說是漏洞百出。」

他反問，事實上，新疆的辣椒在種植的過程中已基本實現了機械化，不少主產區的機採率達到了百分百。所謂的「強迫勞動」，難道是「強迫機器勞動」嗎？

林劍指控，「從新疆的棉花，到新疆的番茄，再到新疆的辣椒，個別的西方媒體和造假的專業戶，躲在陰暗的『紙牌屋』裡，樂此不疲的砲制、導演一幕幕荒誕的肥皂劇，可以說：不是在造謠，就是在去造謠的路上。」

美國《國會山報》、英國《每日電訊報》等報導日前引述鄭國恩報告稱，美英超市出售的辣椒製品含有來自中國新疆的辣椒原料，這些辣椒可能是「強迫勞動」的產物，呼籲西方企業停止使用新疆辣椒原料和成品。

外交部 新疆 美國

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