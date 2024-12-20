陸駐美大使籲不懼「寒蟬效應」 重申台灣問題等4條紅線不容挑戰

中國大陸駐美大使謝鋒近日在一場中美工商領袖會議上說，呼籲美工商和戰略界不懼「寒蟬效應」，不被帶偏節奏，為中美關係發展注入更多確定性。他說，面對不確定性，中美關係有三大確定性因素，歷史一再證明，中美合作能辦大事，中美衝突將是大災難，並重申台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。

據中國大陸駐美大使館，謝鋒於當地時間17日，應邀在第十五輪中美工商領袖和前高官對話圓桌會議上發表主旨講話。

謝鋒說，面對不確定性，中美關係有三大確定因素：一是中美關係的歷史經驗與教訓是確定的。歷史一再證明，中美合作能辦大事，中美衝突將是大災難。

二是中美關係互利共贏的本質是確定的。雙方應發揮互補優勢做大合作蛋糕，讓各自的成功成為彼此的機會而非挑戰，讓雙方的發展成為彼此的助力而非阻力；三是中國的戰略意圖和對美政策是確定的。中國樂見一個自信開放、發展繁榮的美國，美國也應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。

謝鋒還提到，要面向兩國各界積極發聲，讓兩國社會堅信，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰」打不得也打不贏。

他呼籲，以客觀理性的態度看待彼此發展，讓美國社會認識到中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則，必須堅守的底線，但沒有超越或取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算；讓兩國社會支持中美政府相向而行，找到新時期中美正確相處之道。

謝鋒坦言，中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。他重申，「一個中國原則」和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。

謝鋒強調，中國的高品質發展將為世界各國發展提供更多新機遇，分享更多發展紅利，為中美經貿合作提供更廣闊空間，不管是在經貿、農業、禁毒、執法、公共衛生等領域，還是面對氣候變遷、人工智慧等全球性挑戰，以及在國際熱門議題上，都需要中美合作。

他說，關稅戰、貿易戰、科技戰違反歷史潮流和經濟規律，不會有贏家，合作才是中美最好的、唯一的選擇。