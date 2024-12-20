再打臉外媒！傳被查風波後第2度亮相 董軍越南見越共總書記

越南人民軍建軍80周年慶祝大會20日舉行，據大陸國防部，越共中央總書記蘇林19日下午，在河內會見到訪的大陸國防部長董軍。董軍說，願深化和越方包括海上安全在內的各領域務實合作，增進兩國戰略互信，推動兩國關係不斷發展，共同維護地區的和平與安寧。

這是先前外媒報導董軍涉貪被查，遭大陸外交部、國防部嚴正駁斥後，第二次對外公開露面，他本月5日，曾在上海會見參與第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會的各國代表。

據大陸國防部，19日下午，蘇林在河內會見到訪的董軍。蘇林說，越中是山水相連的社會主義鄰邦，越方珍視中方在越民族解放、國家獨立和社會主義建設事業中給予的寶貴支持，將發展對華友好關係作為對外政策的戰略選擇和頭等優先，希望兩軍加強務實合作，為兩國關係發展增添新動力。

董軍表示，中越邁入建構具有戰略意義的命運共同體的新時代。中方珍視兩黨、兩國、兩軍傳統友誼，願以兩黨兩國最高領導人達成的重要共識為引領，深化和越方包括海上安全在內的各領域務實合作，增進兩國戰略互信，推動兩國關係不斷發展，共同維護地區的和平與安寧。

據中方發布，20日上午，董軍一行人出席了越南人民軍建軍80周年慶祝大會。

就此次越南人民軍建軍80周年慶祝大會。大陸國防部發言人吳謙13日曾就近期涉軍問題發布消息時說，應越南國防部邀請，12月14日至23日，中國人民解放軍軍樂團將派分隊赴越南演出，參加越南人民軍建軍80周年慶祝活動。此舉有助於深化中越兩軍傳統友誼，拓展兩軍文化領域交流。