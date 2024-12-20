澳門主權移交25周年 陸委會：國安成澳門政治主軸

大陸今天舉辦慶祝澳門回歸25周年大會，和澳門特區第六屆政府就職典禮，對於澳門主權移交25周年，陸委會20日發布報告指出，「國家安全」、「愛國者治澳」及「國家整體利益至上」等，成為澳門政治運作主軸，並重申我澳門辦事處新任人員因對方設置「一中承諾書」障礙，致無法正常輪替，但政府仍會勉力維持為民服務及業務運作。

陸委會20日發布「澳門移交25週年情勢研析報告」。報告指出，澳門今年完成第六屆行政長官（特首）換屆選舉，由濃厚「中國色彩」的終審法院院長岑浩輝出線，「國家安全」、「愛國者治澳」及「國家整體利益至上」等成為澳門政治運作主軸。

對於澳門現況，陸委會說，澳門經濟持續成長復甦，GDP、入境旅客人次、博彩收入等數據已恢復疫前8成以上，惟仍有發展不均等隱憂。澳門整體社會情勢穩定，但出現新聞自由空間緊縮的疑慮。

陸委會還指出，大陸持續推出惠澳措施，除放寬澳門服務業進入陸方市場門檻，並在旅遊經濟、金融債券、文化領域等層面挹注資源；陸澳也在「粵港澳大灣區」框架下，就稅收徵管、人才交流、應對突發事件等簽署合作協議，陸澳關係愈趨緊密。

陸委會提到，國際社會持續關切澳門「維護國家安全法」修正實施對自由人權的影響。美國續將澳門列為人口販運問題最嚴重的地區之一，並限制對澳門高科技投資。

就台澳交流，陸委會強調，疫後台澳人員往來呈回溫趨勢，顯示我澳門辦事處服務雙方民眾仍具相當的重要性。惟澳府對我澳門辦事處新任人員設置「一中承諾書」障礙，致派駐人員無法正常輪替，政府仍會勉力維持為民服務及業務運作。

陸委會說，我方將續以人民福祉為念，一秉務實及互惠原則，推動雙邊健康有序交流，致力維持駐館為民服務功能；同時密注情勢變化，強化風險管控，以維護國家安全，保障人民權益。

我政府駐澳門辦事處即台北經濟文化辦事處（澳門），隸屬於大陸委員會，陸委會副主委梁文傑日前表示，在澳門辦事處有外交部派駐人員，已超過10年，但於7月23日調回國內，接任人員因為澳門政府片面設置條件，也就是要簽署「一中承諾書」，我方無法同意，導致新人員無法派駐澳門，現在是儘量維持服務，但若長期如此，可能也要做「最壞的打算」。

目前，陸委會駐澳門辦事處尚有2名派駐人員和14名當地僱員，據了解，所謂「最壞的打算」包括參考「香港模式」，僅以當地僱員維持運作。