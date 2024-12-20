中共操作網紅統戰 學者：台灣年輕人警覺性偏低

中華亞太菁英交流協會公布民調結果，數據顯示20至24歲受訪者僅37.9%認為應修法管制網紅配合中共統戰行為；學者認為，在社群長期催化下，台灣年輕人對於對岸警覺性相對較低。

中華亞太菁英交流協會20日上午舉辦「民眾對近期中國統戰作為之看法」民調座談會，這份民調由大地民意研究公司執行，透過家戶電話於17至18日期間電訪20歲以上民眾，有效樣本1001份，95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。

馬英九基金會邀請對岸學生來台，訪團成員喊出「中國台北」引爭議，35.6%受訪者認為馬辦應負責；15%受訪者認為訪團成員應負責。在「請問您認為是否應該修法管制統戰網紅」問題中，56.3%受訪者認同管制、25.7%不認同、18%未表態。

民調結果由中華亞太菁英交流協會成員王智盛公布。王智盛表示，中共收買台灣網紅對台統戰的狀況近來被披露，於是也針對這部分議題做了民調；整體受訪者認同應該修法加以管理，不過從年齡分層來看，可發現年輕人主張強烈度較低。

王智盛指出，從年齡分層交叉表來看，可以看到20至24歲年輕人中，僅37.9%認為應修法管制統戰網紅問題，遠低於其他年齡分層，這是一個警訊，代表台灣年輕人受到對岸網路社群（例如小紅書）長期影響，對於統戰警覺性相對地較低。

王智盛認為，整體民調來看，民眾對於修法管制統戰網紅問題偏為支持，政府應該加以思考，不過中間過程確實有很多需要平衡的地方，例如在言論自由、人權與國家安全間拿捏；對於相關問題，政府還是必須勇敢一點、大膽一點找出可執行做法。

台灣智庫諮詢委員董立文提到，國民黨總說「兩岸愈糟糕、愈要交流」，不過若是把「交流」當作目的，不去考慮主權、對等尊嚴的話，這就會中了中共的統戰圈套，成為中共所謂的「島內愛國統一勢力」。

董立文強調，中共統戰本質是「分化、聯合、打擊、消滅」，交流的背後都有目的；關於統戰網紅的問題，若要另外立法處理，這在實務上確實有難度，因為很難證明中共資助、操控，建議政府應該在目前有的、可使用的法律加重處罰。

大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑日前也示警統戰網紅相關問題。

梁文傑於11日例行記者會上說，中共利用網紅影響台灣輿論，這是一直持續發生的事情；中共過去處理傳統媒體、藝人、演員等，現在則是認為網紅對於台灣輿論影響力更大一些，這是中共對台認知作戰很重要的一環。