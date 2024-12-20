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去年雙城論壇簽會展產業MOU沒成果？議員酸簽「芭樂票」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）2023年率團至上海參加雙城論壇，上海副市長華源(右)接機。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（左）2023年率團至上海參加雙城論壇，上海副市長華源(右)接機。圖／台北市政府提供

今年雙城論壇剛落幕，台北市蔣萬安去年赴上海雙城論壇時，曾簽署會展產業領域的合作備忘錄(MOU)，北市議會財建委員會審查會展基金會預算時，議員洪婉臻認為，會展產業簽完MOU，但至今沒有成果和進展，雙方連互訪都沒有，毫無進度，有如簽「芭樂票」。北市產發局表示，雙方有針對舉辦會展的經驗，彼此交流。

2023雙城論壇，論壇主題是「新趨勢、新發展」雙方也規畫在減碳永續、會展產業及羽球運動等3領域，由兩市業務主管局處代表簽署合作備忘錄(MOU)。市長蔣萬安和副市長林奕華在今年雙城論壇致詞時，提到去年這3個MOU的具體成果，包括推動氫能與綠電數據中心、舉辦上海旅遊節，以及台北市立大學與上海體育大學間的運動交流等。

北市議會目前審查產發局預算，其中針對會展基金會，議員洪婉臻質疑，去年與上海簽MOU，但具體成果為何，哪些項目已經落實了？到現在為止還看不到。議員張文潔也質疑，簽MOU只有經驗交流？雙邊互訪都沒有。

洪婉臻說，會展基金的預算，都是計畫、指標性活動，羅列很多預算，但有沒有名目，她建議以後雙城論壇，市府不要再簽MOU了，簽了都沒有落實，簽了也是「芭樂票」。

北市產發局長陳俊安指出，兩市簽MOU的目的是希望雙邊在會展產業擅長的部分做交流，上海的會展產業屬大型進出口展覽會，北市會展基金會擅長的是中型文創、流行、數位和區塊鏈等元素，雙方沒有互訪，但有在會展的經驗上，有彼此交換意見。

陳俊安說，會展產業還是要看兩市擅長的特性和產業類別。另外，會展結合觀光，北市觀傳局也配合舉辦上海旅遊節，若民間企業有意願參加上海進出口博覽會等會展活動，北市產發局也會協助。

雙城論壇

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