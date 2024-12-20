同受中國大陸威脅 西藏流亡政府：和台灣同在一條船上

受到中國迫害的藏人隨達賴喇嘛出逃到印度，成立流亡政府，積極尋求國際社會認同。同時，西藏政界大聲尋求台灣的幫助，並稱台灣與西藏同樣受到中國的威脅，是「同在一條船上」。

在中國的迫害下，達賴喇嘛（Dalai Lama）1959年帶了數萬藏人從西藏出逃，並落腳於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala），隨後建立「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration, CTA），即西藏流亡政府。

2011年達賴喇嘛將政務與權力交由「司政」（Sikyong）領導的藏人行政中央，在實行三權分立的民主制度下，藏人行政中央由最高法院、西藏流亡議會（Tibetan Parliament in Exile, TPiE）、內閣「噶廈」（Kashag）組成 。

西藏流亡議會（Tibetan Parliament in Exile, TPiE）正、副議長日前在達蘭薩拉接見來自德里的記者，並由副議長卓瑪次仁狄康（Dolma Tsering Teykhang）代表受訪。

卓瑪次仁狄康暢談西藏的現況與未來，以及來自中國的威脅之際，憂心忡忡，講到激動處還忍不住落下淚來。

卓瑪次仁狄康告訴中央社記者：「我認為西藏和台灣同在一條船上，因為台灣和西藏都受到中國的騷擾。」

卓瑪次仁狄康認為，台灣政府可以在教育這個領域幫助藏人維持正被中國視為非法的（西藏）傳統和文化，台灣領導人也可以在國際舞台上，談論有關西藏的真相。

藏人行政中央的資訊及國際關係部（Department ofInformation and International Relations）部長諾增卓瑪（Norzin Dolma）在接受中央社訪問時說：「台灣和西藏，我們同在一條船上，因為我們受到不同形式的壓迫，而那都是來自中國的威脅。」

諾增卓瑪表示，每個人的本質都是渴望自由、正義、和平，只要這些得不到保障，就會不斷呼籲或為此抗爭，就像台灣和西藏的情況一樣。