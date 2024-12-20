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參加兩岸青年冰雪節 馬英九：熱情不怕冷

聯合報／ 特派記者廖士鋒／哈爾濱報導
前總統馬英九昨晚在哈爾濱大劇院出席「海峽兩岸青年冰雪節」，主持人以「中國國民黨前主席」身分介紹他時，現場觀眾歡呼。特派記者廖士鋒／攝影
前總統馬英九昨晚在哈爾濱大劇院出席「海峽兩岸青年冰雪節」，主持人以「中國國民黨前主席」身分介紹他時，現場觀眾歡呼。特派記者廖士鋒／攝影

前總統馬英九到訪哈爾濱，昨天進入第二日，當地安排他與大陸國台辦主任宋濤一同參觀太陽島的雪雕博覽會，還到訪哈爾濱電氣集團，昨晚出席陸方舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」，力促兩岸青年交流；宋濤則強調「中華民族歷來崇尚和平，愛好和平」。

馬英九昨天上午與宋濤、國台辦副主任仇開明一同遊覽雪博會的冰雕作品，馬英九笑說自己「打扮像一隻北極熊」，宋濤多次關心馬英九衣物是否足夠，並在合影前親手幫馬英九脫去保暖帽，馬英九則在最後回說，「熱情的人不怕冷」，但已流了不少鼻水。

馬英九一行還體驗冰雕藝術，有媒體詢問他想做什麼造型，馬說自己「想做一部戰車」、「因為我是陸戰隊出身」。馬英九並在現場與學生一起念柳宗元的「江雪」，馬還強調要「錄下來」，「說明我們賞雪的不是文盲」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑在現場受訪時指東北是抗戰的起點，透露馬英九唱了「松花江上」，但未詳述相關行程。至於是否與陸方談談兩岸旅遊？他指出，「我們也會跟『大陸朋友』建議」，像雙城這樣的城市交流，可開展更多可能性，達到更好的兩岸交流效果。

國台辦 宋濤 馬英九基金會

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