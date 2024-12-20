敘利亞政權剛更迭 王毅會見阿拉伯國家駐中使節

中央社／ 北京19日電

敘利亞政權剛更迭，中國外交部長王毅今天在北京會見阿拉伯國家使節時說，中東是「中東人民的中東」，不能繼續淪為「大國博弈的角鬥場」；至於敘利亞，各派別尤其要防止恐怖主義趁亂回潮。

中國外交部官網今晚發布這項訊息。內容提到，出席的阿拉伯國家使節表示，當前中東局勢突變，該地區人民遭受苦難，期待中方為緩和局勢發揮更大作用。

王毅說，中國和阿拉伯國家是「志同道合、攜手發展的好朋友、好夥伴」，中方始終把與阿拉伯國家的關係置於中國「對外關係重要位置」。無論國際形勢如何變化，中方加強對阿拉伯國家合作的「初心不變、方向不改、信心不減」。

他表示，中東是「中東人民的中東」，中東不能繼續淪為「大國博弈的角鬥場、地緣衝突的犧牲品」。國際社會應當尊重該地區國家的合理關切、自主選擇和歷史文化傳統，支持該地區國家和睦相處，實現長治久安。

王毅提到，加薩（Gaza Strip）應盡快全面停火、永久撤軍，在「兩國方案」基礎上推動巴勒斯坦問題得到全面公正持久解決；至於黎巴嫩的主權、安全和領土完整必須得到維護。

他針對敘利亞問題說，敘利亞各派別應當從國家和人民長遠利益出發，開啟「開放包容」的政治解決進程，尤其要防止恐怖主義趁亂回潮。

王毅又說，中方將繼續支持阿拉伯國家「加強戰略自主、實現團結自強，把前途命運掌握在自己手中」，也將繼續為中東和平穩定做出努力。

根據發布內容，出席的阿拉伯國家使節說，阿拉伯國家和中國傳統友好，各領域合作取得長足發展。中國是阿拉伯國家「可信賴的夥伴和朋友」，阿拉伯國家堅定支持「一個中國」原則，高度評價中方給予的長期支持幫助。

阿拉伯國家使節提到，阿方高度讚賞中國「秉持公正立場，支持巴勒斯坦人民正義事業，為中東和平穩定做出了積極貢獻」。當前中東局勢突變，該地區人民遭受苦難，期待中方為緩和局勢發揮更大作用。

中國常駐聯合國副代表耿爽美東時間17日在安理會敘利亞問題公開會上說，未來的敘利亞應堅定反對「任何形式的恐怖主義和極端勢力」，敘利亞領土不得被用於「支持恐怖主義，威脅其他國家安全」。而各國在反恐問題上有義務打擊包括「東伊運」在內，所有被安理會列名的恐怖組織。

中東 恐怖主義 敘利亞

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