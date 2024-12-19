與馬英九出席兩岸青年冰雪節 宋濤：中華民族愛好和平

大陸方面主辦的「海峽兩岸青年冰雪節」，19日晚間在哈爾濱大劇院登場，大陸國台辦主任宋濤致詞時強調，「中華民族歷來崇尚和平，愛好和平，希望兩岸同胞攜手同心，堅持九二共識，反對台獨，共同弘揚中華文化」。前總統馬英九則指出，「兩岸青年之間的熱情交流，再堅硬的冰雪也將因此融化」。

出席開幕式的中共官員有黑龍江省委書記許勤、黑龍江省長梁惠玲、國台辦副主任仇開明、黑龍江省副省長余建、黑龍江省委常委兼統戰部長徐建國等人，還有多位省台辦主任。活動在規格上，由仇開明、徐建國共同擔任「海峽兩岸青年冰雪節組委會主任」，副主任一職則由哈爾濱市長王合生擔綱，可見這一活動層級並不低。

馬英九被主辦單位以「中國國民黨前主席」名義介紹，他在致詞時表示，儘管外在的環境是冰天雪地，但是兩岸青年交流其樂融融，氣氛非常的熱烈，這個思就是我們希望看到的現象，兩岸青年之間的熱情交流，再堅硬的冰雪也將因此融化。

宋濤則指出，這次舉辦海峽兩岸青年冰雪節活動，邀請台灣同胞特別是青年朋友從台灣來到黑龍江，就是「為了貫徹習近平總書記重要指示精神，促進兩岸青年多交流常來往，讓台灣同胞感受祖國幅員遼闊，山川秀美」。

他強調，兩岸同胞是一家人，「為兩岸同胞謀福祉沒有終點，只有連續不斷的新起點」，並指大陸將秉持兩岸一家親的理念，積極為台灣同胞在大陸就學就業、投資興業、安居樂業提供更多的便利條件。

宋濤批評，當前「民進黨當局頑固堅持台獨立場，妄圖倚外謀獨，倚武謀獨，是導致台海局勢緊張動盪的根源」，他強調，「我們守護共同家園就是要堅決維護國家主權和領土完整，反對台獨分裂和外來干涉，就是要與任何分裂國家的圖謀和行徑作堅決鬥爭」。他續指，「中華民族歷來崇尚和平，愛好和平，希望兩岸同胞攜手同心，堅持九二共識，反對台獨，共同弘揚中華文化，共同推進祖國統一進程」，呼籲「把中華民族的命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中」。

黑龍江省委書記許勤則在致詞時表示，「馬英九先生家國情懷深厚，傾情支持兩岸青年交往，親自率團來到黑龍江、來到哈爾濱，體現了對黑龍江和哈爾濱的關心和支持」。他允諾當地將為台灣青年在黑龍江學習、創業、生活、旅遊提供更為便利的條件。

馬英九致詞前後，現場都響起熱烈掌聲，他並與現場數位粉絲握手，而主辦單位還安排多個表演活動，在演唱歌手費玉清的名曲「一剪梅」時，馬英九與宋濤兩人有說有笑，似在討論什麼。隨後舉行「海峽兩岸青年短影音大賽」頒獎典禮，最後則有歌手王力宏登場演唱。