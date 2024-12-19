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王滬寧會見美學者 稱修昔底德陷阱不是歷史宿命

中央社／ 台北19日電
全國政協主席王滬寧在北京會見美國哈佛大學教授艾利森。新華社
全國政協主席王滬寧在北京會見美國哈佛大學教授艾利森。新華社

中國全國政協主席王滬寧今天在北京會見美國哈佛大學教授艾利森（GrahamAllison）。艾利森曾提出「修昔底德陷阱理論」，王滬寧說，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通

新華社報導，王滬寧在會見中表示，中國對美政策保持連續性和穩定性。「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通，妥善管控分歧，透過合作實現相互成就，共同應對各種全球性挑戰。

他說，中國國家主席習近平提出「三原則」和「四紅線」，「為中美關係提供了根本戰略指引」。「三原則」是指相互尊重、和平共處、合作共贏。「四條紅線」則是台灣議題、民主人權、道路制度、發展權利。

據報導，艾利森表示，美中應避免陷入「修昔底德陷阱」，找到正確相處之道對兩國和世界都很重要。他願繼續推動雙方加強溝通，為兩國關係穩定發展做出貢獻。

艾利森曾提出知名的「修昔底德陷阱理論」（Thucydides's Trap），主張當新興強權崛起，威脅現有強權地位，雙方可能爆發衝突。

艾利森認為，在歷史上，雅典和斯巴達兩大強權對抗時，夾在中間的米洛斯島（Milos）慘遭屠城，這教訓顯示，隨著美中權力蹺蹺板變化，情勢會落入極度危險，因為當前強權會認為新興強權應心懷感激，新興強權卻會感覺被壓制。

溝通 王滬寧

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