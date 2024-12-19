澳門回歸25周年 習近平：更好發揮「一國兩制」優勢

澳門回歸25周年大會舉行在即，大陸國家主席習近平19日晚間出席澳門政府歡迎晚宴，對澳門提出3點期許，一是更積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，二是廣納天下英才，三是更好發揮「一國兩制」制度優勢，開創澳門發展新局面。

習近平赴澳門出席慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮，並視察澳門，19日上午，習近平考察了澳門科技大學和橫琴粵澳深度合作區，下午依序會見澳門政府官員等，晚間出席澳門政府歡迎晚宴。

據央視新聞，習近平在晚宴發表重要演說，表示過去5年，澳門經濟適度多元發展取得新成效，民生福祉水準邁上新台階，「愛國愛澳」政治社會基礎日益鞏固，國際影響力和知名度大幅提升。

他認為，澳門取得的顯著成績，得益於全面準確貫徹「一國兩制」方針，得益於「中央政府和祖國內地」大力支持，得益於國際社會積極參與。

習近平表示，澳門擁有「一國兩制」這一獨特優勢，已經打下堅實發展基礎，乘著強國建設、民族復興的浩蕩東風，完全有條件有能力飛得更高、走得更遠、實現更好發展。

習近平對澳門提出3點期許，一是登高望遠，更積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為；二是海納百川，在「愛國愛澳」旗幟下更加開放包容、團結聚力，廣納天下英才，共建美好澳門；三是銳意進取，展現更大魄力，勇於變革、敢於創新，更好發揮「一國兩制」制度優勢，開創澳門發展新局面。

現任澳門特首賀一誠說，深信在習近平親切關懷和大陸中央政府的大力支持下，第六任行政長官岑浩輝必將帶領新一屆澳門政府和社會各界，譜寫出具有澳門特色的「一國兩制」實踐新篇章。

據新華社，今天下午，習近平已會見了澳門現任特首賀一誠和候任特首岑浩輝，以及澳門政府行政、立法、司法機構負責人、紀律部隊代表，中共中央駐澳機構和主要中資機構負責人，以及大陸全國政協副主席何厚鏵和前澳門特首崔世安，和來澳門參加典禮的香港特首李家超。