習近平：盼澳門對接中國國家發展戰略
中國國家主席習近平今晚在澳門的歡迎晚宴上致辭，期待澳門今後的發展對接粵港澳大灣區和中國國家發展戰略。
習近平和夫人彭麗媛昨天抵達澳門，澳門政府今晚為他們一行舉行歡迎晚宴，他在晚宴上致辭，除了讚揚澳門過去5年在各方面取得的成就外，還對澳門提出3點期許。
首先，他期望澳門在世界百年變局之中，找準自身定位，謀劃未來發展，對接大灣區及中國國家發展戰略，並在國際找尋發展；其次，他要求澳門更加開放包容，廣納天下英才，只要擁護「一國兩制」方針的人，都是澳門的建設力量。
此外，他希望澳門民眾繼續發展拚搏精神，勇於變革，敢於創新，為澳門開創新局面。
習近平今早曾視察澳門科技大學，期間與師生交流；他明天將會參加澳門主權移交25週年典禮暨新一屆政府就職儀式。
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