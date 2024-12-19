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美報告指共軍貪腐影響軍事現代化 陸：罔顧事實

中央社／ 北京19日電

針對美國國防部年度報告指出，中共解放軍貪腐問題造成人事動盪，恐阻礙其2027年軍事現代化目標，中國外交部發言人林劍今天說，這份報告「罔顧事實，充滿偏見」，中方呼籲美方停止「年復一年發表這種不負責任的報告」。

中國外交部下午舉行例行記者會，林劍在回答外媒提問時，作上述表示。

林劍說，美方的這份報告，和此前的類似報告一樣「罔顧事實，充滿偏見」，散布「中國威脅論」，不過是為「維持自己的軍事霸權找藉口」。

他聲稱，中國堅定做世界的「和平力量，穩定力量，進步力量」，同時也堅決捍衛國家主權安全和領土完整。中方呼籲美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，「客觀理性看待中國的戰略意圖和國防建設」，停止「年復一年發表這種不負責任的報告」，以實際行動維護中美兩國兩軍關係的穩定。

美東時間18日，美國國防部發布年度報告指出，共軍2023年面臨新一波貪腐相關調查及高層領導人遭到罷黜，這可能打亂其2027年實現軍事現代化目標的進展。2023年7至12月，共軍至少有15名高階軍官及國防工業高層被解職，包括前中國國防部長李尚福。

報告提到，數名因貪腐遭調查或解職的共軍領導人，負責監管中國陸基核子和常規飛彈現代化相關設備的開發計畫。

這份報告指出，中國持續在台灣周邊加強軍事施壓，進入台灣防空識別區（ADIZ）次數增多，並在台灣周圍舉行高度宣傳性質的大型軍演。

共軍 國防部 美國

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