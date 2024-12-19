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美發布中國軍力報告 陸：停止發表這種不負責任的報告

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍19日主持例行記者會。（新華社）
大陸外交部發言人林劍19日主持例行記者會。（新華社）

美國五角大樓最新發布《年度中國軍力報告》，詳述共軍在各個領域及軍種的現代化進程及能力，並提到去年中國軍隊高層出現新一輪腐敗，可能擾亂其軍事現代化的進程。大陸外交部發言人林劍19日對此回應，這份報告和先前的類似報告一樣，罔顧事實，充滿偏見。

林劍19日主持例行記者會時指出，美方的這份報告和先前的類似報告一樣，罔顧事實，充滿偏見，散布「中國威脅論」，不過是為維持自己的軍事霸權找藉口。林劍稱，中國堅定做世界的和平力量、穩定力量、進步力量，同時也堅決捍衛國家主權、安全和領土完整。

林劍表示，敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，客觀理性看待中國的戰略意圖和國防建設，停止年復一年發表這種不負責任的報告，以實際行動維護中美兩國、兩軍關係的穩定。

此外，針對美國國務卿布林肯日前受訪時表示，美國與其歐亞夥伴共同協調政策，而中國對此表示的不滿，證明美國對陸政策的成功。並提到台灣問題不僅是中國國內的事，而是大家的事，因為一旦台灣地區發生了危機，整個世界就會受到影響。有記者詢問林劍對此有何評論。

林劍對此表示，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係，同時堅決捍衛自身的主權、安全、發展利益。我們始終認為「新冷戰」打不得、也打不贏，對華遏制不明智、不可取，也不會得逞。

他強調，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉。當前台海和平的最大挑戰是「台獨」分裂活動和外部勢力的干擾破壞。美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持「台獨」的承諾，停止縱容「台獨」分裂勢力，停止在台灣問題上干涉中國內政。

台獨 美國

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