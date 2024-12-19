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紐時專欄作家：中美關係需要馬斯克和泰勒絲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
自川普（左）再度當選總統以來，馬斯克（右）的「特斯拉」股票也上漲69%，他也因此成為第一位身家突破4000億元的企業家。（路透）
自川普（左）再度當選總統以來，馬斯克（右）的「特斯拉」股票也上漲69%，他也因此成為第一位身家突破4000億元的企業家。（路透）

紐約時報專欄作者佛里曼（Thomas L. Friedman）近日訪問北京和上海。他表示，觀察到中國近幾年來的飛速發展，對於可能到來的中美貿易戰，佛里曼提出了「馬斯克-泰勒絲典範」（Elon Musk-Taylor Swift paradigm），意即美國需要加緊腳步工作，而中國需要寬鬆自由。

佛里曼與中國當地官員、經濟學家和企業家見面。他觀察到，中國在高技術製造業的所有方面都取得了巨大的飛躍。美國總統當選人川普在其第一次任期時打壓中國，激發中國爭取電動汽車、機器人、稀有材料等領域的全球主導地位加倍努力，同時盡可能不依靠美國的市場和工具。

佛里曼指出，中國先進製造業的規模、複雜程度和數量在過去八年裡迅猛增長，川普將要面對的中國，是一個更難以對付的出口引擎，或許只有非常高的關稅才能真的放慢中國出口，而中國面對高關稅可能的回應，則是開始切斷美國工業現在幾乎無法從別的地方獲得的關鍵供應。

佛里曼表示，與他交流的中國專家們表示，希望避免這場戰爭，因中國的出口仍然需要美國市場，但也不會聽從擺布，如果北京和華盛頓能在美國逐步提高關稅上達成協議的話，雙方都將受益，並得到做「早就該做的事情」的時間。

所謂「早就該做的事情」，佛里曼提出了「馬斯克-泰勒絲典範」。從美國的角度來看，就是幫助更多「馬斯克」脫穎而出，讓更多本土製造商在美國製造大件產品，這樣我們就能向世界出口更多的東西；對中國來說，則是讓更多的「泰勒絲」進入中國，讓中國年輕人有更多機會花錢購買國外製造的娛樂和消費品。

佛里曼指出，雖然他不喜歡馬斯克向川普獻殷勤的作法，也馬斯克也是一個能製造東西的天才工程師兼企業家，他製造的電動汽車、可重複使用火箭和衛星網絡系統，往往能用比中國更好的方式製造。處於最佳狀態的馬斯克是中國人害怕和尊重的美國製造商。

而泰勒絲2022年推出的專輯《午夜》Midnights在發行後一周內，在中國播放、下載和銷售的總量超過100萬次，對國際藝人來說是創紀錄的數字，顯示出中國消費者有這個需求。他對中國領導人喊話，「是時候為你們的人民提供更多這種供應了。這對我們兩個國家都有好處。」

佛里曼 美國 馬斯克

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