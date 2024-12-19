快訊

台中全聯倉儲大火10多人受困 雲梯車驚險搶救畫面曝光

影／全聯倉儲大火多人待援 空拍待援者困頂樓畫面曝

胖燦瘦了一大圈變型男 鄭文燦苦笑「可見我有多委屈」

馬英九喊陸生團太成功 陸委會：馬龍在台球迷多

中央社／ 台北19日電
前總統馬英九（左）18日晚間在哈爾濱會見大陸國台辦主任宋濤（右）。聯合報系資料照
前總統馬英九（左）18日晚間在哈爾濱會見大陸國台辦主任宋濤（右）。聯合報系資料照

前總統馬英九在陸表示，日前邀陸生團訪台太過成功，引發民進黨攻擊，不過大多數民眾給予肯定。陸委會回應，奧運桌球金牌選手馬龍在台灣有廣大球迷，這是陸生團受矚目主因。

馬英九昨天在陸會晤中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）主任宋濤時說，日前第2度邀陸生團訪台，由於陸生團過於成功，引發民進黨發動強力攻擊；但是台灣絕大多數民眾高度肯定與歡迎大陸同學到訪，這是真正的民心所向。

大陸委員會（陸委會）19日回應，這次陸生團受到矚目，完全是因為對岸特別安排本來就有廣大球迷的馬龍以學生身分來台，桌球運動在台灣有深厚基礎，馬龍由於個人成就受到球迷歡迎，誰邀請馬龍過來都一樣。

馬英九率「大九學堂」學員於18至26日期間訪問中國大陸，除了出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動外，也將赴四川成都參訪；這是馬英九第3度到訪中國大陸。

陸委會副主委兼發言人梁文傑18日於例行記者會上表示，馬英九有行動自由，目前也已經解除相關管制；希望馬英九做為前總統，到了大陸不要傷害台灣的地位和國格。

陸生團 馬英九

延伸閱讀

馬英九與宋濤穿同款羽絨衣看冰雕 自嘲像北極熊

馬英九今訪陸「努力將兩岸民間的誤解降到最低」

馬英九今抵哈爾濱 傍晚將會宋濤

【重磅快評】談謝宜容扯馬英九 蘇巧慧語驚四座了

相關新聞

日外相將訪陸前 中日昨就福島核汙染水在北京舉行專家對話

據日本共同社，日本外務省19日宣布，關於東京電力福島第一核電廠處理水（大陸稱核汙染水）排海，18日在中國北京舉行了日中專...

日智庫：全球南方支持中國 恐助長其改變現狀的嘗試

日本防衛省的防衛研究所17日發布《中國安全戰略報告2025》，今年主題為「崛起的全球南方與中國」，報告分析指出，支持中國...

接替已卸任的陳元豐 國台辦副主任吳璽出任新聞發言人

大陸國新辦18日發布《中央國家機關和地方2025年新聞發言人名錄》，今年4月甫履新國台辦副主任的吳璽，出現在國台辦的發言...

馬英九喊陸生團太成功 陸委會：馬龍在台球迷多

前總統馬英九在陸表示，日前邀陸生團訪台太過成功，引發民進黨攻擊，不過大多數民眾給予肯定。陸委會回應，奧運桌球金牌選手馬龍...

習近平指澳門是祖國掌上明珠 社運界被越洋警告別添亂

出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮，中國國家主席習近平18日下午乘專機抵達澳門機場時表示，「澳...

陸最高法院發布四起涉台案例 稱「維護台胞合法權益」

大陸最高法院19日發布「新一批人民法院台胞權益保障典型案例」，透過案例介紹、裁判結果與意義說明，文中欲傳達大陸「維護好台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。