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日外相將訪陸前 中日昨就福島核汙染水在北京舉行專家對話

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本與中國大陸專家昨在北京就福島第一核電廠核汙染水排海進行首次對話。圖為今年10月國際原子能機構（IAEA）與來自加拿大、南韓及中國等專家，16日起在福島第一核電廠周邊啟動海水採樣，還採集海底堆積物及魚類樣本。（Getty Images）
日本與中國大陸專家昨在北京就福島第一核電廠核汙染水排海進行首次對話。圖為今年10月國際原子能機構（IAEA）與來自加拿大、南韓及中國等專家，16日起在福島第一核電廠周邊啟動海水採樣，還採集海底堆積物及魚類樣本。（Getty Images）

日本共同社，日本外務省19日宣布，關於東京電力福島第一核電廠處理水（大陸稱核汙染水）排海，18日在中國北京舉行了日中專家對話。這是9月兩國就逐步恢復進口日本水產品的方針達成共識後，首次舉行專家對話。

報導並稱，日本外相岩屋毅擬24日起首次訪華並與中國外交部長王毅會談，正就此展開協調，預計放寬進口限制將成為議題。但中方至今並未公布岩屋毅訪華訊息。

據外務省消息，日方派出外務省、經濟產業省、原子能規制廳、東電等負責人出席對話。中方由研究機構的專家參加。日方基於科學依據介紹了排海的安全性和監測措施。 3月也在中國大連舉行了專家對話。

福島第一核電廠的核汙染水2023年8月開始排放入海，中國大陸隨即全面禁止日本水產品進口。在排海行動一周年後，中日雙方就該問題達成共識，同意在國際原子能總署（IAEA）框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排。日本時任首相岸田文雄與IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）舉行電話會談，同意擴充核處理水監測體制。

根據中日雙方達成的共識，日方同意在國際原子能總署（IAEA）架構下，對福島「核汙染水」（核處理水）排海實施長期國際監測，並確保中國等「利益攸關國」獨立取樣監測。

12月3日，大陸外交部發言人林劍在例行記者會上證實，中國專家前往日本福島近海取樣採集的海水樣本，日前已運抵中國，正由中國國內專業研究機構進行「嚴謹獨立的檢測分析」，並將及時公布進展。

四天前即12月15日，日本共同社報導，日本外相岩屋毅預計於24日訪問中國，並擬於25日與中國外交部長王毅舉行會談。而昨天的專家對話，是中國大陸獨立採樣日核汙水回國檢測後，雙方首次進行對話。

外交部 日本 福島

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