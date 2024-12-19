日外相將訪陸前 中日昨就福島核汙染水在北京舉行專家對話

據日本共同社，日本外務省19日宣布，關於東京電力福島第一核電廠處理水（大陸稱核汙染水）排海，18日在中國北京舉行了日中專家對話。這是9月兩國就逐步恢復進口日本水產品的方針達成共識後，首次舉行專家對話。

報導並稱，日本外相岩屋毅擬24日起首次訪華並與中國外交部長王毅會談，正就此展開協調，預計放寬進口限制將成為議題。但中方至今並未公布岩屋毅訪華訊息。

據外務省消息，日方派出外務省、經濟產業省、原子能規制廳、東電等負責人出席對話。中方由研究機構的專家參加。日方基於科學依據介紹了排海的安全性和監測措施。 3月也在中國大連舉行了專家對話。

福島第一核電廠的核汙染水2023年8月開始排放入海，中國大陸隨即全面禁止日本水產品進口。在排海行動一周年後，中日雙方就該問題達成共識，同意在國際原子能總署（IAEA）框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排。日本時任首相岸田文雄與IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）舉行電話會談，同意擴充核處理水監測體制。

根據中日雙方達成的共識，日方同意在國際原子能總署（IAEA）架構下，對福島「核汙染水」（核處理水）排海實施長期國際監測，並確保中國等「利益攸關國」獨立取樣監測。

12月3日，大陸外交部發言人林劍在例行記者會上證實，中國專家前往日本福島近海取樣採集的海水樣本，日前已運抵中國，正由中國國內專業研究機構進行「嚴謹獨立的檢測分析」，並將及時公布進展。

四天前即12月15日，日本共同社報導，日本外相岩屋毅預計於24日訪問中國，並擬於25日與中國外交部長王毅舉行會談。而昨天的專家對話，是中國大陸獨立採樣日核汙水回國檢測後，雙方首次進行對話。