日智庫：全球南方支持中國 恐助長其改變現狀的嘗試

日本防衛省的防衛研究所17日發布《中國安全戰略報告2025》，今年主題為「崛起的全球南方與中國」，報告分析指出，支持中國的全球南方國家增多，有可能會助長中國改變現狀的嘗試，從而加劇東亞地區緊張局勢。

報告指出，中國作為發展中國家中唯一的聯合國安理會常任理事國，試圖作為發展中國家的代理人，利用聯合國機構和多邊平台掌握在國際事務中的話語權，不斷加強挑戰現行國際秩序的姿態。在美中對立日益激化的過程中，中國為了維護其「核心利益」，對全球南方展開了積極的宣傳戰和外交攻勢。

中國使用對外援助和融資等手段，對全球南方國家的外交行為行使其影響力。中國在全球南方建立海外軍事基地、積極進行軍事交流、向發展中國家的官兵提供軍事教育，不斷擴大軍事介入，一方面與中國歷來堅持的不干涉內政原則產生矛盾，且中國為維護海外利益，可能會在政治軍事上不斷加強「建設性介入」。

中國試圖在東亞地區靠力量單方面改變現狀，並視其為維護核心利益的正當行為，不斷升級以軍事力量為後盾的活動。支持中國此類言行的全球南方國家增多，可能會助長中國改變現狀的嘗試，加劇該地區緊張局勢。

而對全球南方國家來說，如果有利於該國發展，全球南方就會趨於承認中國主導權。在這種環境下，美中戰略競爭在裹挾全球南方的同時，涉及廣泛領域，今後仍會繼續下去。全球南方為實現國家利益最大化，力求在美中之間保持獨立自主，同時會採取機會主義行為或強化自我主張。

《中國安全戰略報告》在2010年發行創刊號，《中國安全戰略報告》針對中國的戰略和軍事動向進行分析，幫助國內外讀者瞭解有關動向。報告說明，這份報告是防衛研究所研究人員根據國內外公開發行的資料撰寫，並非日本政府或防衛省的見解。