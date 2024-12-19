接替已卸任的陳元豐 國台辦副主任吳璽出任新聞發言人

大陸國新辦18日發布《中央國家機關和地方2025年新聞發言人名錄》，今年4月甫履新國台辦副主任的吳璽，出現在國台辦的發言人欄位上，證實將擔任國台辦新聞發言人。吳璽是資深外交官，此前為大陸外交部領事司司長，她也是國台辦首位女性副主任。

根據名單，國台辦新聞發言人數量仍是三名。今年4月履新中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任的吳璽，接替國台辦前副主任陳元豐，擔任國台辦新聞發言人。另外兩名發言人依然是宣傳局（新聞局）局長陳斌華和宣傳局（新聞局）朱鳳蓮。

吳璽今年7月在兩岸記者聯合採訪活動上首次在媒體前公開亮相並致詞，她當時表示，大陸將完善對台工作機制，深化融合發展，並指民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，粗暴限制兩岸交流合作，刻意阻撓島內（台灣）同胞前來大陸交流旅遊，嚴重損害台灣同胞福祉。

公開資料顯示，1968年1月出生的吳璽是浙江寧波人，大學學歷，文學學士、法學學士，中共黨員。吳璽曾在中國外交部北美大洋洲司、中國駐伊拉克大使館、外交部北美大洋洲司、中國駐澳大利亞大使館等處工作。

2011年任外交部北美大洋洲司副司長，2013年任中國駐美國大使館公使、副館長，2018年任中國駐新西蘭兼庫克群島和紐埃特命全權大使。2022年，吳璽卸任中國駐新西蘭大使後，擔任了外交部領事司司長一職。2024年4月，吳璽任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任。