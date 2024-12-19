習近平在澳門考察參觀 暫無公開發言

中國國家主席習近平昨天抵達澳門後，今早在當地展開考察參觀，他早上到了澳門科技大學，大學四周保安嚴密；習近平至今並未公開發言。

綜合港澳媒體發自當地的報導，習近平早上離開下榻的新竹苑迎賓館，首站前往科大視察，四周有不少學生圍觀。

網上資料顯示，澳門科大與習近平過去曾有互動；科大與中國大陸合作研製的首顆空間科學衛星「澳門科學一號」於去年5月成功發射，主要用於地球磁場探測和研究，習近平其後回信勉勵參與研製的師生，希望他們積極融入中國國家發展大局，參與粵港澳大灣區建設。

習近平今晚將會出席由澳門政府舉行的歡迎晚宴及文藝晚會，明天參加澳門主權移交25週年大會暨澳門第6屆政府就職典禮。