國台辦副主任級發言人 由吳璽接任

中國國務院新聞辦公室昨晚公布2025年黨政機關及省級政府發言人名錄，中共中央台辦（國台辦）副主任級的發言人由今年4月上任、出身中國外交系統的吳璽接任，取代已離任的前副主任陳元豐。

根據這份名錄，列名中共中央台辦發言人的共有3人，依序是副主任陳璽、宣傳局長（國台辦新聞局長）陳斌華、宣傳局副局長朱鳳蓮。其中，陳斌華及朱鳳蓮是現任發言人。

根據公開資料，吳璽1968年1月生，浙江寧波人，大學學歷，中共黨員。曾任職中國外交部北美大洋洲司、中國駐伊拉克大使館、中國駐澳洲大使館，2011年升任外交部北美大洋洲司副司長。

此後，吳璽2013年外放出任中國駐美國大使館公使、副館長；2018年升任中國駐紐西蘭大使；2022年轉任中國外交部領事司長；今年4月調任中共中央台辦、國台辦副主任。

國台辦現有3名副主任，排名依序為潘賢掌、仇開明及吳璽。